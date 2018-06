Mégis mi alapján lehetnek a milliárdos közvagyon kezelői?

Schmitt Pál lányának vezetésével, egy kormányközeli magáncég folytat üzleti tevékenységet a közpénzből felújított Klebelsberg-kastélyban. A beruházást közcélokkal magyarázták, de ezek helyett magánesküvőket tartanak az épületben. Az üzemeltetésben egy olyan vállalkozás is besegít, amelynek tulajdonosát 5 évre eltiltották a cégvezetéstől.

Kis híján az enyészeté lett Klebelsberg Kuno kultuszminiszter egykori pesthidegkúti rezidenciája, ám Varga Mihály miniszter közbenjárására végül felújították az épületet több mint 1 milliárd forintból. A Hvg.hu újságírója szúrta ki, hogy a közpénzből újjávarázsolt kastélyt közcélra alig használják, az oktatási és kulturális célok hangoztatása csak a beruházás bejelentésekor volt fontos.

„Annyi nyomát találtam ennek, amennyit a honlapon közzétettek. Összesen hét rendezvényről vannak kint fotók, de ezek közül például az egyik az Varga Mihály választási estje Kovács Zoltán kormányszóvivő részvételével. Azért erre nehezen mondanám azt, hogy ez egy kulturális vagy oktatási célból összehozott gyűlés lett volna” – emelte ki Gergely Zsófia, a Hvg.hu újságírója.

Esküvők és más rendezvények helyszíneként viszont nagyon is keresik a most hotelként működő Klebelsberg-kastélyt. A komplexumot az Optimum Füred Kft. üzemelteti, a szállodaigazgató Schmitt Pál korábbi köztársasági elnök lánya, Schmitt Gréta lett. Ezt is a Hvg.hu írta meg.

A cikkre Varga Mihály a Facebookon reagált. A pénzügyminiszter konkrétumokat nem említett ugyan, de kitart amellett, hogy a kastély a kulturális és az oktatási célokat is betölti, az állami tulajdonért felelős Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ennek megfelelően üzemelteti azt.

A miniszter és a vagyonkezelő sem válaszol viszont arra a kérdésre, hogyan került kapun belülre az Optimum Füred Kft., milyen referenciák alapján és milyen bérleti díj ellenében tették meg a milliárdos közvagyon kezelőjének az idén februárban bejegyzett társaságot úgy, hogy közben a vagyonkezelő pályázat útján keresi a komplexum üzemeltetőjét.

A kastély szolgáltatásait kínáló Optimum Füred Kft. székhelyén is érdeklődtünk volna, de nem találtunk senkit, aki beszélt volna a közcélok és az üzleti célok összeegyeztetésének tapasztalatairól.

Az Optimum Füred Kft. nevét máig nem tüntették fel a székhelyének címén. Kitették viszont a Hotel&More Holding logóját. Ez a szállodaipari cég is besegít az üzletbe, honlapján hirdeti a kastélyszállodát. Egyik ügyvezetője Ruszinkó Ádám, aki ez előző Orbán-kormányban turizmusért felelős helyettes-államtitkárként dolgozott. A Hotel&More Kft. tulajdonosa pedig az a Klemm Balázs, aki a felújított kúria átadóján körbevezette a miniszterelnököt. Információink szerint csak azért nem lett ügyvezető a Hotel&More Kft.-ben, mert 5 évre eltiltották a cégvezetéstől. Így feleségét, Klemmné Zentai Évát ültette Ruszinkó Ádám mellé, és felesége lett az ügyvezető a kastély fenntartásáért felelős Optimum Füred Kft.-ben is.

„Két okból lehet eltiltani egy cégvezetőt. Az egyik esete az, amikor valamilyen társasági tartozásért felelős volt az illető. Ez lehet az, hogy a felszámolásban kielégítetlen tartozások voltak, ezért megállapították az ő felelősségét, nem fizette ki. Az is előfordulhat, hogy valamilyen bírságra kötelezte őt a cégbíróság és ezt nem fizette ki” – ismertette Fischer Ádám, a Jalsovszky Ügyvédi Iroda ügyvédje.

Egyes esetekben az eltiltott személy nem tehető felelőssé az eltiltásért, ezzel kapcsolatos kérdéseinkre viszont nem válaszol Klemm Balázs. Az Optimum Füred Kft. címéről sem jött válasz, így egyelőre nem lehet tudni, hogy pályáztatás közben milyen megbízás alapján dolgozhatnak a kastélyban.