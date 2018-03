Mégis lesz félezer plakátja a DK-nak

Mégis lesz választási óriásplakátja a Demokratikus Koalíciónak. Országszerte félezer plakáthelyet béreltek ki, öt különböző céggel állapodtak meg, olyanokkal, amelyek nem kötődnek sem Mészáros Lőrinchez, sem a miniszterelnök kötélbarátjának számító Garancsi Istvánhoz.

„Számunka nem fért bele az, hogy alkut kössünk Orbán rendszerének akár egyetlenegy szereplőjével sem. Így mi nem béreltünk plakáthelyeket fideszes cégektől. Nekünk nem fért bele az, hogy fideszes oligarchák zsebeit tömjük. Emiatt úgy tűnt, hogy sokáig nem lesz egyetlen plakátunk sem köztereken. Azonban most örömmel jelenthetem be, hogy mégis sikerült megállapodást kötnünk, és lesz 500 plakátunk Magyarország területén” – jelentette be szombaton Rónai Sándor, a párt helyettes szóvivője.