2019. január 1.,
kedd, Fruzsina napja

Megint súlyos sérülést okozott a tiltott eszköz

Hír TV

2019. január 1., kedd 09:01, frissítve: kedd 09:22

Felrobbant a petárda egy férfi kezében szilveszterkor Győrben.
Kórházban végződött a petárdázás

MTI, Hír TVKórházban végződött a petárdázás

Tizenéves lány kezében robbant fel a petárda

MTI, Hír TVTizenéves lány kezében robbant fel a petárda

A 27 éves férfi súlyosan megsérült, a mentők kórházba vitték. A rendőrség szabálysértési eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Rövid időn belül ez a harmadik súlyos sérülés Győr-Moson-Sopron megyében, amit pirotechnikai eszköz meggondolatlan használata okozott – hívja fel a figyelmet a rendőrség.

A hatóság emlékeztet, hogy a petárda használata tilos, akár 150 ezer forintos bírságot is kiróhatnak az ügyben.

(Képünk illusztráció)

 

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