Megint menekültekkel ijesztget a Fidesz

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES 6:30 MSZP: KORRUPCIÓS MÉLYSÉGBE RÁNTOTTA AZ ORSZÁGOT A FIDESZ VENDÉG: KUNHALMI ÁGNES BUDAPESTI ELNÖK, MSZP 6:40 - CSAK ILLÚZIÓ AZ ÁTFOGÓ IPARPOLITIKAI GONDOLKODÁS VENDÉG: VÉRTESY LÁSZLÓ VEZÉRIGAZGATÓ, CIVITAS INTÉZET 8:30 - PERON. VENDÉG: GULYÁS MÁRTON, A KÖZÖS ORSZÁG MOZGALOM ALAPÍTÓJA LETETTE POLGÁRMESTERI ESKÜJÉT ÉS ÁTVETTE MEGBÍZÓLEVELÉT MÁRKI-ZAY PÉTER, HÓDMEZÕVÁSÁRHELY MEGVÁLASZTOTT POLGÁRMESTERE. JOBBIK: A FIDESZ NEM TANULT A VÁSÁRHELYI VERESÉGBÕL, NEM TANULTA MEG, HOGY AZ EMBEREKET NEM LEHET "HÜLYÉNEK" NÉZNI. FIDESZ-SZIMPATIZÁNSOK TÁMADTAK SZÓBAN VONA GÁBORNAK MAROSVÁSÁRHELYEN. A FÜGGETLEN JELÖLT, CSIKÁR LÁSZLÓ NYERTE AZ IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST A GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI TÁP KÖZSÉGBEN. A SZAVAZÓK 51,6 SZÁZALÉKA ADTA LE A VOKSÁT. VÁLASZTÁSI CSALÁS ÉS KÖZOKIRAT-HAMISÍTÁS GYANÚJÁVAL TESZ FELJELENTÉST A JOBBIK ISMERETLEN TETTES ELLEN AZ OROSHÁZI KÖRZETBEN. TÖBB, ÁPRILISBAN INDULÓ PÁRTNAK NYOMA SINCS A BEJELENTETT SZÉKHELYÉN CÉLPONT. FÉL ÉVE BRÜSSZELEZTEK, MOST FÛ ALATT BRÜSSZELLEL KAMPÁNYOLNAK KORMÁNYPÁRTI POLITIKUSOK. EGY FELTÖREKVÕ NER-LOVAGNAK ADTA A FELSÕPETÉNYI ALMÁSY-KASTÉLYT AZ ÁLLAMI VAGYONKEZELÕ - CÉLPONT. HANGFELVÉTEL: AZ ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL GYÛJTÖTTEK ALÁÍRÁST DUNAKESZIN A FIDESZES TUZSON BENCÉNEK. EGY 3 ÉVVEL EZELÕTTI, GAZDASÁGI JELLEGÛ BÛNCSELEKMÉNY GYANÚJA MIATT VEHETTÉK ISMÉT ÕRIZETBE CZEGLÉDY CSABÁT. TÖBB SZÁZAN TÜNTETTEK BUDAPESTEN CZEGLÉDY CSABA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJELÖLT MELLETT. PUBLICUS-FELMÉRÉS: TÍZ EMBERBÕL NÉGYEN TUDJÁK BIZTOSAN, KIRE SZAVAZNAK MAJD ÁPRILIS 8-ÁN. SZABADON ENGEDTÉK AZT A HÉT EMBERT, AKIKET JÁN KUCIAK TÉNYFELTÁRÓ ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSÁNAK ÜGYÉVEL KAPCSOLATBAN VETTEK ÕRIZETBE. A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK A KORMÁNY ÁTALAKÍTÁSÁT, VAGY ELÕREHOZOTT VÁLASZTÁSOKAT JAVASOL. ROBERT FICO, SZLOVÁK MINISZTERELNÖK VISSZAUTASÍTOTTA AZ ÁLLAMFÕ FELSZÓLÍTÁSÁT BUMM.SK. A NÉMET SZOCIÁLDEMOKRATÁK MEGSZAVAZTÁK A KOALÍCIÓS SZERZÕDÉST. EZZEL ELHÁRULT AZ UTOLSÓ AKADÁLY ANGELA MERKEL NEGYEDIK KORMÁNYÁNAK MEGALAKÍTÁSA ELÕL. ELFOGTÁK A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KULTURÁLIS SZÖVETSÉG UNGVÁRI SZÉKHÁZA ELLEN ELKÖVETETT TÁMADÁS GYANÚSÍTOTTJAIT. KIJEV, ÉS A KELET-UKRAJNAI SZAKADÁROK IS KÉSZEN ÁLLNAK EGY ÚJABB TÛZSZÜNETRE. EGY LOPOTT MARKOLÓVAL RABOLTAK KI EGY LIDLT ÍRORSZÁGBAN INDEX.HU. SZTRÁJKRA KÉSZÜLNEK A NÕK SPANYOLORSZÁGBAN MÁRCIUS 8-ÁN, A NEMZETKÖZI NÕNAPON A NÕK JOGAINAK ELISMERÉSÉÉRT. TERET NYERTEK TÁMADÁSUKKAL A SZÍRIAI KORMÁNYERÕK DAMASZKUSZ KELET-GÚTÁNAK NEVEZETT PEREMVIDÉKÉN. HIRTELEN SZÍVMEGÁLLÁS MIATT MEGHALT DAVIDE ASTORI, A FIORENTINA LABDARÚGÓKLUBJÁNAK CSAPATKAPITÁNYA. MAGYAR IDÕ SZERINT HÉTFÕ HAJNALBAN ADJÁK ÁT A DÍJAKAT A 90. OSCAR-GÁLÁN HOLLYWOODBAN. A LEGJOBB IDEGEN NYELVÛ FILM KATEGÓRIÁBAN ENYEDI ILDIKÓ, TESTRÕL ÉS LÉLEKRÕL CÍMÛ ALKOTÁSA IS ESÉLYES AZ OSCARRA. ELRENDELTÉK A SZIGETSZENTMIKLÓSI EMBERÖLÉS GYANÚSÍTOTTJÁNAK ELÕZETES LETARTÓZTATÁSÁT. SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS GYANÚJÁVAL KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTAK KÉT EMBERT A MENTÕK KISKUNLACHÁZÁN. VASVILLÁVAL, VASCSÕVEL ÉS TÉGLÁVAL ESETT EGYMÁSNAK HÁROM TATÁRSZENTGYÖRGYI FÉRFI, ELJÁRÁS INDULT ELLENÜK.