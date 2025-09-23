Megindító üzenet: Orbán Viktor a magyar zsidó közösségnek írt, amikor a világban nő a gyűlölet

Megosztás itt:

A miniszterelnök a levelében hangsúlyozta, hogy Magyarország a következő esztendőre sem ígér mást, mint hogy továbbra is megmarad olyan szigetnek, ahol Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége élhet zavartalanul. Ez a kijelentés nem csupán egy udvariassági gesztus, hanem egy mélyen gyökerező, felelősségteljes álláspont megerősítése. Azt jelenti, hogy a kormány határozottan elkötelezett a zsidó közösség védelme mellett, és garantálja a vallásszabadságot és a biztonságot, még akkor is, ha a nemzetközi helyzet egyre feszültebbé válik.

Az üzenet fontossága abban rejlik, hogy egy olyan időszakban érkezett, amikor sok nyugat-európai országban a zsidó közösségek tagjai nem érzik magukat teljes biztonságban. Az antiszemita incidensek számának növekedése, a bevándorlás okozta kulturális feszültségek és a közel-keleti konfliktusok negatív hatásai mind-mind hozzájárultak ehhez a bizonytalansághoz. Orbán Viktor üzenete, miszerint Magyarország stabil és biztonságos hely a zsidó közösség számára, megnyugtató és reményteli. Ez a kijelentés azt is jelzi, hogy a magyar kormány nem csak szavakkal, de tettekkel is megvédi a zsidó közösséget.

A miniszterelnök levelét azzal zárta, hogy „Kívánom, hogy legyenek valamennyien a jó évre beírva és bepecsételve!” Ez a hagyományos zsidó újévi jókívánság szívből jövő tiszteletet és elfogadást sugároz, ami tovább erősíti a magyar zsidó közösség és a kormány közötti bizalmat és kapcsolatot. Az üzenet egyértelműen a párbeszéd, a béke és a kölcsönös tisztelet mellett áll ki, ami kiemelten fontos egy megosztott világban.

Forrás: MTI

Fotó: Canva