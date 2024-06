Meghosszabbította és kiterjesztette a Belügyminisztérium a vörös kódot

Közölte, ha a hajléktalanellátó rendszer túltelítetté válna, akkor más profilú szociális intézményeknek is be kell fogadniuk az embereket hűtött helyiségekbe. E tekintetben jól áll az ellátórendszer, mert csak 78 százalékban kihasznált - mondta a helyettes államtitkár, jelezve: ez azt jelenti, hogy 790 szabad férőhely áll rendelkezésre országszerte.

Your browser does not support the video tag.