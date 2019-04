Meghosszabbította a tanyafejlesztési pályázatot az Agrárminisztérium

A megváltozott munkaképességű emberekről, az EU-ról és a statisztikai hivatalról volt szó napirend előtt az Országgyűlésben. Május 20-ig az egyéni vállalkozóknak is ki kell egészíteniük adóbevallási tervezetüket, hogy abból érvényes bevallás legyen, vagy saját maguknak kell kitölteniük és beküldeniük a 18SZJA nyomtatványt - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A magyar családpolitikai rendszer viszonyítási ponttá, hivatkozási alappá vált - mondta Novák Katalin államtitkár. A zuglói parkolási rendszer magas üzemeltetési költségének csökkentését várja el a polgármestertől a zuglói Fidesz-frakció - írja a Magyar Nemzet. A Nemzeti Pedagógus Kar szerint ismét a pedagógusbérek rendezésére van szükség, oly módon, hogy azok megőrizhessék az értéküket a jövőben. Nem szabad hagyni, hogy az Európai Unió csökkentse az agrártámogatásokat, mert az veszélyt jelent a magyar gazdákra - mondta Nagy István agrárminiszter. Hiába az ellenzéki ágálás, megsegíti a családokat a kormányzat - közölte a KDNP. Az MSZP arra szólítja fel a Fideszt, hogy európai uniós képviselői harcoljanak a Magyarországnak járó uniós agrártámogatások megemeléséért. Szijjártó Péter bejelentette, hogy az íz- és illatanyagok gyártásában a világ vezető cégei közé tartozó IFF személyenként 4 ezer eurós képzési támogatást kaphat a beruházásához. Budapestre telepíti globális pénzügyi szolgáltató központját az International Flavours & Fragrances közölte Szijjártó Péter. Támogatást nyújt az egy éven aluli gyermekek rotavírus, valamint gennyes agyhártyagyulladás elleni védőoltásához a hévízi önkormányzat - tájékoztatta Hévíz polgármestere. Hétfőn kezdődik az iskolai sokszínűség hete, az előítéletesség és zaklatás ellen fellépő programsorozatra eddig több mint száz iskola jelentkezett - közölte a Sokszínűség Oktatási Munkacsoport. A 2020-21-es tanévtől minden diák ingyenesen juthat hozzá a tankönyvekhez a köznevelésben és a szakképzésben - mondta Bódis József, az oktatási államtitkár. Éjjel-nappali telefonos ügyeletet, valamint a rendőrséggel közös razziákat tart a közterület-felügyelet az illegális hulladékégetés és -lerakás ellen Kaposváron. A jogalkotó nem kötelezheti az elsőfokú határozatot hozó közigazgatási szervet a másodfokú eljárás lefolytatására, kivéve, ha az adott szerven belül működik erre hatáskörrel rendelkező külön fórum - mondta ki az Alkotmánybíróság. A fogyasztóvédelem által ellenőrzött 42 különböző szépségápolási termék laboratóriumi vizsgálata jó eredménnyel, kifogás nélkül zárult, valamennyi vizsgált kozmetikum megfelelt az előírásoknak - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Húsüzemek működését függesztette fel Békés megyében a Nébih. Évről évre környezettudatosabbak a fogyasztók, tavaly a Spar vásárlóinak 40 százaléka már a környezetbarát, többször használatos zacskókat és bevásárlótáskákat részesítette előnyben. A Magyar Honvédség ezen a nyáron is várja táboraiba a honvédelem és a katonai élet iránt érdeklődő gyerekeket, fiatalokat - közölte a Honvédelmi Minisztérium. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018-ban az egészségügy teljes megújítását tűzte ki célul. Ennek része volt a kórházi adósságállomány áttekintése is, amit a szaktárca rendelt el. Előterjesztéseket nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériuma a kabinetnek a kórházak finanszírozásának fenntarthatóságáért. Dokumentumfilmet készített Gerebics Sándor Szigetvár 1566-os ostromáról, az 55 perces alkotást április 26-án a Magyar Filmhéten is bemutatják. Áder János köztársasági elnök levélben gratulált Zuzana Caputová megválasztott szlovák államfőnek az elnökválasztáson elért győzelme alkalmából. Meghosszabbította a Vidékfejlesztési program tanyafejlesztési pályázatát az Agrárminisztérium. Elsöprő többséggel jóváhagyta az új-zélandi parlament az új fegyvertörvényt, amelyet a jogalkotók reményei szerint a jövő hét végéig hatályba is lehet léptetni. Az ukrán elnökválasztás első fordulójában leadott szavazatok több mint 98 százalékának feldolgozása után eldőlt, hogy Volodimir Zelenszkij humorista mellett Petro Porosenko jutott be a második fordulóba, és Julija Tisomenko, a Haza párt jelöltje kiesett. Brexit: Egyetlen alternatív javaslat sem kapott többséget a londoni alsóházban. Michel Barnier szerint, hogy megállapodás nélkül szűnik meg a brit európai uniós tagság. A jövő héten a világon elsőként vezetnek be ultra alacsony károsanyag-kibocsátású zónát Londonban. Világszerte nőtt a nemzetközi segélyszervezetek alkalmazottai ellen elkövetett támadások száma az elmúlt évek során - közölte több segélyszervezet vezetője az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem hivatalos találkozóján. A környezetszennyezés veszélyeire hívja fel a figyelmet az a nyolc gyergyószentmiklósi tűzoltó, aki pillepalackokból épített tutajokon teszi meg az utat végig a Maroson, egészen a Tiszáig. Csökkent a regisztrált bűncselekmények száma Németországban 2018-ban, a felderítési arány pedig emelkedett - közölte a szövetségi belügyminisztérium. Házakat és havi járandóságot kap a meggyilkolt szaúdi újságíró, Dzsamál Hasogdzsi négy gyereke; az illetményekről Szalmán szaúd-arábiai király döntött. Európa Tanács: folyamatosan mérséklődik a börtönbüntetések aránya Európában. Jelentősen emelkedett, idei csúcsra nőtt a bitcoin árfolyama. Abdel-Azíz Buteflika algériai elnök még az április 28-ig tartó mandátuma lejárta előtt bejelenti lemondását - közölte az ország államfői hivatala. Kábítószer-kereskedelem vádjával elítélt három férfit és egy nőt végeztek ki hétfőn Szaúd-Arábiában - közölte az SPA hírügynökség. A török kormánypárt fellebbez a helyhatósági választás isztambuli eredménye ellen - értesült a Hürriyet török napilap. Megosztotta a japán közvéleményt az új uralkodói korszak neve. Megfékezték a 30 tűzoltó halálát okozó erdőtüzet Kínában. A kínai statisztikai hivatal adatai szerint 2013 óta évről-évre folyamatos csökkenés figyelhető meg a házasságkötések számában. Óvodások megmérgezése miatt vettek őrizetbe egy óvónőt Kínában. Emberölés miatt emelt vádat a Baranya Megyei Főügyészség egy pécsi férfi ellen, aki meggyilkolta lakótársát. Medveprémet találtak egy autóban a záhonyi határállomáson. A NAV munkatársai lefoglalták a 250 ezer forint értékű medveprémet és természetkárosítás bűntett gyanúja miatt indítottak eljárást a sofőr ellen. Halálos baleset történt az M1-esen Tata után. Kerékpárost gázolt halálra egy személygépkocsi a 47-es főúton Székkutas közelében – közölte a rendőrség. Halálra gázoltak egy embert az M15-ös autóúton, Hegyeshalom közelében. Egész napos sebességmérő akciót tart a rendőrség szerdán, reggel hat órától azokon a helyszíneken, amelyeket az állampolgárok javasoltak - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. Felújítás miatt mától lezárják az M1-es autópálya felé vezető felhajtót az M0-s autóút szigetszentmiklósi csomópontjában - közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Babos Tímea jó kezdés után három játszmában kikapott és kiesett a monterreyi keménypályás női tenisztorna első fordulójában. A magyar U17-es labdarúgó-válogatott, amely már pénteken biztosította részvételét az Európa-bajnokságon, 4-2-re kikapott Belgiumtól az utolsó selejtezőmérkőzésén. Női elnököt választottak az Új-zélandi Labdarúgó Szövetség élére.