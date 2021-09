Meghosszabbítják a hitelmoratóriumot

Ferenc pápa megérkezett Budapestre, a repülőn örömét fejezte ki a látogatás miatt. A katolikus egyházfő a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjére érkezett Magyarországra. Ferenc pápát katonai tiszteletadás mellett egyházi és állami delegáció fogadta, élükön Michael August Blume apostoli nunciussal, Erdő Péter bíborossal, esztergom-budapesti érsekkel, Veres Andrással, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével. Magyar részről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára fogadta a pápát. A katolikus egyházfő a repülőtérről személygépkocsival a Szépművészeti Múzeumba indult, ahol állami és egyházi vezetőkkel találkozik. Különleges ajándékot kap a magyar kormánytól Ferenc pápa. A Halotti beszéd és könyörgés szövegét is tartalmazó, a 12. század végén keletkezett Pray-kódex díszmásolatát készítették el az Országos Széchényi Könyvtár szakemberei. A világnak ma égetően nagy szüksége van a keleti és nyugati kereszténység egységes tanúságtételére - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek Budapesten. A Budapest két partját összekötő Lánchídhoz hasonlította a keresztény és a zsidó közösségek testvéri kapcsolatát Ferenc pápa, aki egységet szorgalmazott az európai antiszemitizmus ellen a MEÖT és a zsidó közösségek képviselőivel tartott találkozón. Az eucharisztikus lelkiségnek társadalomformáló ereje van és ez a lelkiség képes választ adni a 21. század kihívásaira is - mondta I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka. Az Emberi Méltóságért kitüntetést adományozta I. Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárkának az Emberi Méltóság Tanácsa. Két vonattal mintegy 800 zarándok érkezett Erdélyből a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, köztük száz gyermek Déváról, az erdélyi ferencesek által fenntartott gyermekvédelmi intézményekből. I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes elhelyezte egy új budapesti ortodox templom alapkövét, amely három szent főpap nevét viseli majd. Dömötör Csaba: több millió embernek segítséget jelentő döntések születnek a nemzeti konzultáció alapján. Nyitrai Zsolt: 13. havi nyugdíjat és nyugdíjpémiumot kapnak a nyugdíjasok. ITM: megépül a Bringakör utolsó hiányzó szakasza Balatonrendesen. Büszke arra a közel 10 évre, amit oktatóként töltött a Corvinuson - így reagált a Magyar Nemzet írására Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán. Szeptember 11. - A merénylők és a szaúdi kormány kapcsolatát vizsgáló nyomozati anyagot hozott nyilvánosságra az FBI. A koronavírus-fertőzöttek száma 224,2 millió, a halálos áldozatoké 4,6 millió a világon. Szerbiában szigorúbban ellenőrzik a koronavírus-járvány miatti előírások betartását. Senki számára nem fogják kötelezővé tenni a koronavírus elleni oltást - jelentette ki Andrej Plenkovic horvát kormányfő. Több mint 120 ezren tüntettek szombaton Franciaország-szerte a koronavírus-járvány miatt bevezetett védettségi igazolás használata ellen, a fővárosból incidenseket is jelentettek a tüntetők és a rendőrök között. Koronavírus - Koszovóban szeptember végére halasztották a tanév kezdetét. Párizs vonakodik elismerni Afganisztán újonnan létrejött tálib kormányát, és semmiféle kapcsolatot sem akar vele fenntartani - mondta Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter. Robbanószerekkel megrakott drónokkal lőtték az észak-iraki, amerikai katonai támaszpontnak is otthont adó Erbíl repülőterét. Észak-koreai hackereket gyanúsítanak egy a dél-koreai védelmi tárca elleni kibertámadási kísérlettel. Több ember életét vesztette áradásokban és földcsuszamlásokban Pakisztánban. Lezárják a rajkai határátkelőt Ferenc pápa látogatása miatt. Rakaczki Zoltánt beválasztották az Európai Egyetemi Sportszövetség végrehajtó bizottságának tagjai közé.