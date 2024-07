Meghökkentő milyen üzleti és politikai körök állnak Magyar Péter és a Tisza Párt mögött

Lassan körvonalazódik, hogy milyen üzleti és politikai körök állnak Magyar Péter és a Tisza Párt mögött. A régi SZDSZ-közeli vállalkozó, Bojár Gábor a napokban a Média1-nek nyilatkozott arról, hogy Magyar kérésére anyagilag támogatta a politikus kampányát. A Tisza Párt alelnöke korábban erről nem beszélt, mindig azt hangsúlyozta, hogy egyszerű magyar emberek adományaiból fedezik a rendezvényeik költségét. Most azonban Bojár nyilvános bejelentése után kénytelen volt elismerni, hogy 5-6 millió forinttal támogatta őket az üzletember. Erről az RTL szerda esti híradójában beszélt, ahol megkérdezték Bojárt is, aki azt mondta, úgy érzi, a politikus nem örül, amiért nyilvánosságra hozta a támogatást, pedig feltétele volt, hogy ő ezt névvel nyilvánosan vállalni fogja.

