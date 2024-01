Meghökkentő: Ágyi poloskák az újpesti nyugdíjasházban + FOTÓK

A bentlakók szerint természetes, hogy a hajléktalanoknak meg kell adni az esélyt az újrakezdéshez. De a nyugdíjasházban biztosított lakás – azaz a főváros segítsége – nem oldja meg azoknak a rászorulóknak a problémáját, akik ugyanúgy folytatják az életvitelüket. Ráadásul még tönkre is tesz egy közösséget, valamint veszélyezteti az állásokat.

Márta néni 2001 óta lakik az újpesti házban. Elmondása szerint a hely a békesség, a nyugalom és a biztonság szigete volt, egészen mostanáig.

Ez itt nem szociális otthon, mi a bérleményért komoly, egyszeri összeget fizettünk beköltözéskor. Önfenntartók vagyunk, a rezsit és minden mást magunk intézzük. Emelt szintű szolgáltatást nem kapunk, kizárólag nővéri ügyelet van. A fővárosnak egyébként kilenc ilyen épülete van Budapesten, tudomásunk szerint mind a kilencbe elkezdtek hajléktalanokat költöztetni, és mindenhol problémák vannak. A mi épületünk az utolsó volt a sorban, eddig három családot költöztettek be, ebből egy pár problémás: isznak, hangoskodnak és behurcolták az ágyi poloskát, az ő lakásukban van a góc. Most ott tartunk, hogy ez az egy pár szétveri 26 másik ember életét. Ráadásul öt üres lakás van az épületben, a főváros kettőbe már ki is jelölt újabb hajléktalan beköltözőket