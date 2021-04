2680 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 753 188 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 197 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 25 381 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 266 425 fő, közülük 1 391 381 fő már a második oltását is megkapta. Javulnak Magyarországon a járványügyi adatok, a koronavírus elleni oltás folyamatosan zajlik, az országban már minden harmadik ember legalább egy védőoltást megkapott - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Galgóczi Ágnes arra kérte azokat, akik még nem regisztráltak védőoltásra, hogy ezt tegyék meg. Év végére már nem csak vakcina, gyógyszer is lehet a koronavírus ellen - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője az Origonak. Szlávik János hangsúlyozta: a koronavírus elleni védőoltást egy év alatt sikerült kifejleszteni, de a gyógyszer előállításához ennél több időre van szükség. A kormány mindent megtett, hogy az iskolák alsó tagozatai biztonságosan kinyithassanak hétfőn - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kossuth rádióban. A történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy a nagy járványok sokszor kultúrtörténeti vízválasztók is voltak - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek. Donald Tusk megnyilakozása a Magyarország és Lengyelország demokratikusan megválasztott kormánya és politikai vezető ereje elleni boszorkányüldözés része - mondta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. Példaként szolgálhatna az uniónak, ahogy Orbán Viktor megvédi a lakosságot - mondta Kevin Boussuet francia történész a Kossuth rádióban. Hangsúlyozta: a magyar miniszterelnök a kezdetektől fogva jól látta, hogy a brüsszeli vakcinabeszerzés akadozik, és időben rendelt a keleti oltóanyagokból, ma pedig már Magyarország élen jár az átoltottság terén. Kevin Boussuet szerint nyugtalanító, hogy ha egy ország Brüsszelt követi, nem tudja megvédeni polgárait, ezért a mostanihoz hasonló válsághelyzetben patrióta, nemzeti érdekeket védő politikusra van szükség. A világon 141,1 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3 millió, a gyógyultaké 80,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Emmanuel Macron francia államfő megerősítette, hogy a kórházak még mindig túlterhelt helyzete ellenére sem halasztja el a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések fokozatos feloldásának májusra tervezett megkezdését. Izraelben visszatértek a koronavírus-járvány előtti oktatási rendhez, megszűnt a kiscsoportos és a távoktatás, valamint szabadtéren nem kötelező a maszkviselés, mert az oltási kampány nyomán visszaszorult a járvány. A katonai díszszemlén meggyilkolt Anvar Szadat egyiptomi és Ahmad Kadirov csecsen elnök sorsát szánta Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfőnek a megdöntésére szövetkezett összeesküvők csoportja - írta honlapján a Kommerszant című lap. Ha bebizonyosodik az oroszok szerepe a vrbeticei lőszerraktárban történt robbanásokban, az hatással lehet a Roszatom részvételére Dukovanyban - jelentette ki Karel Havlícek cseh ipari és kereskedelmi miniszter. A dél-morvaországi vrbeticei lőszeraktárban 2014 októberében történt robbanás valószínűleg nem volt tervezett, a robbanásnak nem Csehországban, hanem Bulgáriában kellett volna bekövetkeznie - közölte Jan Hamácek kormányfő-helyettes. Oroszország tiltakozását fejezi a cseh kormánynak 18 diplomatájának kiutasítása miatt, és válaszlépéseket helyez kilátásba a provokáció miatt . Oroszország londoni nagykövete szerint az orosz hatóságok nem hagyják, hogy Alekszej Navalnij ellenzéki politikus meghaljon a börtönben. Andrej Kelin a BBC televízió magazinműsorában kijelentette, nincs háborús helyzet az orosz-ukrán határon. Senki sem tud garanciát vállalni Afganisztán jövőjével kapcsolatban az amerikai csapatok távozása után, de az Egyesült Államok odafigyel az országból kiinduló terrorfenyegetésekre - mondta Jake Sullivan, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója. Peking elítélte, hogy az Egyesült Államok megújította a Japánnak nyújtott biztonsági garanciát, amely szerint szükség esetén atomfegyvereket is bevet a szigetország védelmében. A megállapodás azokra szigetekre is kiterjed, amelyeket Kína magának követel. Oroszország 2025-ben ki szándékozik lépni a Nemzetközi Űrállomás-projektből, és önállú, újgenerációs szolgálati űrállomás létrehozásába fog - jelentette ki Jurij Boriszov orosz miniszterelnök-helyettes. 305 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy harminc évvel ezelőtti emberölés ügyében; a vád szerint egy valutaváltással foglalkozó jordán férfi megölte szír ismerősét, hogy megszerezze értékeit - közölte a fővárosi főügyész. Gumilövedékes pisztollyal lőttek rá egy férfira és lányára a jászapáti házuk udvarán - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. A magyar miniszterelnök üdvözli az UEFA azon álláspontját, amely határozottan kiáll az európai Szuperliga létrehozására irányuló törekvések ellen, és hitet tesz a sportág európai szintű egysége és a szolidaritás elve mellett. A Sopron Basket 64:58-ra kikapott a török Fenerbahcétól a női kosárlabda Euroliga isztambuli négyes döntőjének bronzmérkőzésén, így negyedikként zárt. Bronzérmet szerzett Kasza Róbert az öttusázók szófiai világkupa-állomásán, Kardos Bence negyedik, Bereczki Richárd nyolcadik, Demeter Bence kilencedik lett. A 90 kilogrammos Tóth Krisztián bronzérmet szerzett a lisszaboni olimpiai kvalifikációs cselgáncs Európa-bajnokságon. Labdarúgó NB I: Puskás Akadémia FC - MTK Budapest 3:0; Budapest Honvéd - MOL Fehérvár 2:3 Fucsovics Márton a múlt heti pozíciójához képest egy helyet rontva a 41. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. Nem változott az élcsoport a női teniszezők világranglistáján, amelyen legjobb magyarként Babos Tímea - megőrizve múlt heti pozícióját - a 105. helyen áll.