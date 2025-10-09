Megható meglepetés: Zacher doktor a nyugdíjkorhatár után is életeket ment + videó

Megosztás itt:

Riasztás a kedvenc kávézóba: Megható meglepetéssel köszöntötték Zacher doktort

Egy egészen különleges riasztást kapott tegnap a Központi Mentőállomás rohamkocsija. A feladat egy rossz állapotú beteg ellátása volt Dr. Zacher Gábor egyik kedvenc kávézójában. A helyszínre érve azonban a mentőorvos legendát nem egy beteg, hanem hatalmas ovációval és szeretettel a teljes bajtársi közössége, valamint Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója várta.

A zseniális meglepetés tökéletesen sikerült. A kollégák így tisztelegtek a doktor több mint 40 éves, kalandokkal teli, áldozatos szolgálata előtt. Az eseményről egy szívmelengető videó is készült, amely bemutatja a megható és felemelő pillanatokat.

Egy ikon, aki nem vonul vissza: A hivatás és az emberség szolgálatában

Dr. Zacher Gábort talán senkinek sem kell bemutatni. Az ország toxikológusa, a mentőszolgálat egyik legmeghatározóbb, ikonikus alakja, aki már orvostanhallgatóként is a mentőautóban teljesített szolgálatot, kezdetben ápolóként, majd mentőtisztként. 1986 óta mentőorvosként menti az életeket, fanyar humora, megkérdőjelezhetetlen szaktudása és végtelen embersége pedig legendává tette.

Bajtársai imádnak vele dolgozni, hiszen a legnehezebb napokon is tudja, mivel csaljon mosolyt az arcukra. Szakmai tanácsért és segítségért bárki fordulhatott hozzá, és minden helyzethez van egy jó története. Bár elérte a hivatalos nyugdíjkorhatárt, Zacher doktor gondolni sem akar a visszavonulásra. Mivel egészségügyi akadálya nincs, a Mentőszolgálat engedélyével továbbra is a frontvonalban, a Központi Mentőállomás rohamkocsiján folytatja hivatását.

Tisztelet a hősöknek: Köszönet a több mint 40 évnyi áldozatos munkáért

Szívből gratulálunk Zacher bajtársnak a nyugdíjkorhatár eléréséhez, de még inkább ahhoz a töretlen elhivatottsághoz, amellyel tovább szolgálja a magyar embereket. Az ő története és áldozatos munkája mindannyiunkat emlékeztet arra a hálára, amivel az Országos Mentőszolgálat minden bajtársának, és rajtuk keresztül az egész magyar egészségügy minden egyes dolgozójának tartozunk. A mostani ünnep az övék is: köszönet minden megmentett életért, minden fáradtságos éjszakáért és minden emberi szóért.

Nézze meg a megható videót, és ünnepeljük együtt Zacher doktort!

Forrás: ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT