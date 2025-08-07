Meghalt Szamos Miklós cukrász

Megosztás itt:

Az okleveles közgazda, cukrászmester 78 éves volt. A Ruszwurm 1827 óta működött megszakítás nélkül a budai Várban, a Mátyás-templom szomszédságában egészen szerdáig.

A Magyar Nemzet is beszámolt róla: tegnap reggel 7 óra után nem sokkal a Budavári Önkormányzat birtokba vette a Ruszwurm Cukrászda által használt ingatlanokat. Ezzel véget ért egy másfél évtizede húzódó vita. Miután a legendás cukrászdát tavaly személyes konfliktus és pénzügyi vita okán be akarta záratni a kerület akkori polgármestere, V. Naszályi Márta, a jelenlegi vezetés segítséget ajánlott a vendéglátóhelyeknek.

Magyar Nemzet