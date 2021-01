Meghalt 98 beteg, 1410-zel nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Engedélyezték a hazai hatóságok az AstraZeneca- és a Szputnyik V koronavírus-vakcinát, így ezekkel az Európai Unión belül Magyarországon indulhat meg először az oltás - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hozzátette: a magyar szakemberek jelenleg Oroszországban, a vakcinát előállító üzemben tanulmányozzák a gyártási folyamatot. Megérkezett a koronavírus elleni orosz vakcina beszerzéséről szóló szerződéstervezet - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. 1410 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 355 662-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 98 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 11 713 főre emelkedett. Megkezdte a budapesti vagyon felélését a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat - erről ír a Magyar Nemzet. A lap azt írja, hogy a főpolgármester 72 ingatlan értékesítéséből mintegy 8,2 milliárd forint bevételt vár. A Gyurcsány Ferenccel való összefogás rontja a baloldali összefogás választási esélyeit - ez derül ki a Nézőpont Intézet elemzéséből, amelyet a Magyar Nemzetnek készítettek. Mostanáig már 95 ezer munkavállaló után kérték az ágazati bértámogatást a koronavírus-járvány miatt működésüket szüneteltetni kényszerült vállalkozások - jelentette be az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. A vasút 1870-es évekbeli megjelenéséhez hasonló fejlődést hoz a tram-train, amely ősztől alig több mint 30 perces, olcsó, környezetbarát közlekedési kapcsolatot teremt Hódmezővásárhely és Szeged központja között - jelentette ki Lázár János. Jelenleg Spanyolország tűnik a legesélyesebbnek, hogy összegyűljenek a Székely Nemzeti Tanács által a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezés sikeréhez szükséges aláírások - közölte Pesty László az M1-en. Letette hivatali esküjét Joe Biden, az Egyesült Államok 46. elnöke Washingtonban. Kötelezővé tette a maszkviselést az Egyesült Államok minden szövetségi kézben lévő épületében és területén Joe Biden amerikai elnök. Beiktatták hivatalába a demokrata párti Kamala Harrist, az Egyesült Államok első színesbőrű női alelnökét. „Ma nem egy jelölt, hanem egy ügy, a demokrácia ügyének győzelmét ünnepeljük” - mondta beiktatási beszédében Joe Biden, az Egyesült Államok 46. elnöke. Helyreállítjuk a más nemzetekkel kötött szövetségeinket, hogy készen álljuk a jelen és a jövő kihívásaira - ígérte Joe Biden. Orbán Viktor miniszterelnök levélben fejezte ki gratulációját és jókívánságait Joe Bidennek az Amerikai Egyesült Államok elnökévé történt beiktatása alkalmából. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter gratuláló levelet küldött az új elnök, Joe Biden kormányzatában részt vevő Antony Blinken külügy-, Gina Raimondo kereskedelmi és Jennifer Mulhern Granholm energiaügyi miniszternek. Az elsők között gratulált Joe Bidennek, az Egyesült Államok szerdán beiktatott új elnökének az Európai Parlament elnöke, a brit, a kanadai, az izraeli és az olasz kormányfő. A hadsereg főparancsnokaként első alkalommal tartott katonai szemlét Joe Biden, a szerdán beiktatott új amerikai elnök. Joe Biden amerikai elnök fél tucat rendeletet írt alá szerdán az elődje, Donald Trump által hozott néhány szigorú bevándorlási intézkedés megváltoztatására. Rendeletet írt alá Joe Biden új amerikai elnök az Egyesült Államok párizsi klímaegyezményhez való visszatéréséről a Fehér Ház átvétele után tett egyik első lépéseként, megsemmisítve ezzel republikánus elődje, Donald Trump egyik legsúlyosabb döntését. Donald Trump leköszönő amerikai elnök az Andrews támaszponton elmondott búcsúbeszédében megköszönte az elmúlt négy „rendkívüli évet”, és sok sikert kívánt a következő kormánynak. A világban 96,8 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, 2 millióra nőtt a halálos áldozatok száma és 53,3 millióan meggyógyultak. Portugáliában szerdán meghaladta az új koronavírus-fertőzöttek száma a 14 600-at, miközben az ország a járványnak világszerte a legsúlyosabbnak számító hullámával küzd. A koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében Hollandia éjszakai kijárási tilalmat kíván életbe léptetni már a hétvégétől - jelentette be Mark Rutte holland miniszterelnök. Az argentin kormány közölte, hogy engedélyezte a 60 év felettiek oltását a Szputnyik V orosz koronavírus elleni vakcinával. Lemondott posztjáról Manuel Villegas, Murcia tartományi kormányának egészségügyi tárcavezetője, mivel soron kívül kapta meg a koronavírus elleni védőoltást. A helyszínen szörnyethalt annak az autónak a sofőrje, amelyik a kora reggeli órákban ütközött össze egy busszal a 3-as főút 23-as kilométerénél, Kerepes térségében. A buszon többen is megsérültek. Megöltek egy fiatal férfit a főváros IX. kerületében; a feltételezett elkövetőt elfogták - közölte a rendőrség. Felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettével vádol a Szombathelyi Járási Ügyészség két férfit, aki 2020 júliusában kiskorú sértetteket rabolt ki és bántalmazott a vasi megyeszékhely főterén. Tűz keletkezett egy nagy méretű üzemcsarnokban Jászberényben, a Necső telepen szerda éjjel. Tíz város tűzoltói oltják a tüzet, amely az üzemcsarnok több ezer négyzetméteres részén ég. Női vízilabda olimpiai selejtező: Magyarország-Kazahsztán 23:6 Női kosárlabda EK: VBW CEKK Cegléd-Hatay (török) 85:66 Női kézilabda BL: FTC-Rail Cargo Hungaria - Metz HB (francia) 32:30 Labdarúgó NB I: Ferencvárosi TC-Diósgyőri VTK 0:1 Női kézilabda NB I: Győri Audi ETO KC - Boglári Akadémia-SZISE 43:27 Férfi kosárlabda NB I: Sopron KC-Alba Fehérvár 83:87