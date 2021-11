Meggyújtották az első gyertyát hanuka alkalmából

Áldott adventet kíván Orbán Viktor

Áldott adventet kíván a miniszterelnök is Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írja: idén is több százezer levelet kapott és a legkisebbek is írtak. Arra is válaszol a videóban, hogy el tudja-e intézni, hogy legyen hó karácsonykor? Azt mondta: megpróbálta, de eddig még nem sikerült.

2021. november 28.