Meggyengült a méhállomány

Kövér László szerint a búzaszentelés sok évszázados ünnepének megtartása azt üzeni, hogy „mi, magyarok életünkben, munkánkban és sorsunkban összetartozunk”. Az MSZP-Párbeszéd kész az Országgyűlés népjóléti bizottságának ülését összehívni a fővárosi patkányhelyzet kivizsgálására, amennyiben a területet felügyelő miniszter és hatóságok nem adnak megfelelő válaszokat a kérdéseikre - jelentette be Korózs Lajos. Korózs Lajos ellenzéki politikus megjegyezte, hogy áprilisig közel ötszáz patkányészlelés érkezett Budapesten és Az MSZP-Párbeszéd szerint az ügyben Tarlós István főpolgármester és a főváros vezetése követett el mulasztást. Karácsony Gergely polgármesteri tevékenysége egy kerületi vezetőtől elvárható minimális színvonalat sem éri el, és ő maga teljesen alkalmatlan arra, hogy Zugló ügyeit vigye – jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. A kormány valós igényekre valós válaszokat ad a családvédelmi akciótervvel, amelynek része, hogy a családok hétszemélyes autóra akár 2,5 millió forintos, vissza nem térítendő állami támogatást is kaphatnak - mondta Beneda Attila államtitkár. Novák Katalin: a csok beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár komoly eredménynek tartja, hogy a csokkal közel félmillió ember otthonteremtését sikerült segíteni. Novák Katalin a Magyar Nemzetnek adott interjúban a közelgő EP-választásokról szólva kiemelte: oda kell figyelni arra, hogy az emberek biztonságban akarnak élni, és komolyan kell venni a tömeges bevándorlás jelentette fenyegetést. Horvát-magyar együttműködésben épült összesen csaknem 8 kilométernyi kerékpárút Zalakaroson és a horvátországi Kőrösön. Mind nagyobb problémát jelent az útszéli, illegális szemetelés a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek - mondta Pécsi Norbert Sándor, a cég kommunikációs osztályvezetője. A kormány, a szakszervezetek és a munkaadók is sikeresnek ítélték az állami vállalatoknál 2017-től kezdődően megvalósuló 3 éves bérfejlesztést a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumának ülésén. A kormány sokat tesz azért, hogy a kistermelők egyre több lehetőséghez jussanak, ennek is köszönhetően ma háromszor annyian tevékenykednek, mint 2010-ben - mondta az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkár, Feldman Zsolt. Gyűjtést hirdet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a húsvétvasárnap Srí Lankán elkövetett terrortámadások sérültjei, az áldozatok családtagjai javára és a megrongált templomok helyreállítására. Elkészült a békásmegyeri piac új csarnoképülete és az ahhoz tartozó mélygarázs. Az átadó ünnepségen a pénzügyminiszter mondott beszédet. Ma Magyarországon a polgárok bíznak és bízhatnak a rendőrökben és a tűzoltókban - mondta a Papp Károly, Belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója a rendőrség és a tűzoltóság napja alkalmából tartott minisztériumi ünnepségen. Az Egy övezet, egy út fórum résztvevői több mint 64 milliárd dollár értékben kötöttek együttműködési megállapodásokat a kezdeményezés Pekingben megtartott csúcstalálkozóján - közölte Hszi Csin-ping kínai elnök. Magyarországnak fontos, hogy Kína selyemút-koncepciója, az Egy övezet, egy út kezdeményezés nemcsak a tengeri és a szárazföldi, hanem a légi közlekedésben is jelen van - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pekingben. Vizsgálat megindítását szorgalmazta a Barátság kőolajvezetéken át érkezett szennyezett olaj ügyében az orosz elnök. Oroszország megkönnyítené az állampolgárság megszerzését az összes ukránnak - közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök. Akihito császár lemondását és Naruhito herceg trónra lépését is magában foglaló, tíznapos ünnepi időszak kezdődött Japánban. Lövöldözés tört ki a biztonsági erők és fiatal muszlimok között Srí Lanka keleti részében egy razzia során. Tizenöt ember - köztük hat gyermek - holttestére bukkantak Srí Lanka keleti részén egy lakóházban, abban a körzetben, ahol korábban lövöldözés tört ki a biztonsági erők és fiatal muszlimok között. Nicolás Maduro elnök több mint kétszeresére, havi hozzávetőleg 8 dolláros összegre emelte a minimálbért a súlyos társadalmi-gazdasági válság sújtotta Venezuelában. Az orosz erők légicsapásokat mértek Északnyugat-Szíriára - legalább tíz civil életét vesztette, húszan megsebesültek. Tömegbaleset volt a kaliforniai Sunnyvale városban, a rendőrök szerint az elkövető szándékosan hajtott a tömegbe. Az Egyesült Államok kilép az ENSZ fegyverkereskedelmi egyezményéből - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Büntetőeljárás indult a Barátság kőolajvezeték olajának szándékos beszennyezése miatt - jelentette ki Igor Gyomin, a Transznyefty orosz olajszállítási vállalat elnökének tanácsadója. A Mol átmenetileg felfüggesztette a kőolaj átvételét a Barátság kőolajvezetéken - a hazai finomítóba nem kerülhet szennyezett nyersolaj. Egy ember meghalt, három másik megsérült, amikor két autó frontálisan ütközött Szentendrén, a Szentlászlói úton. Karambol történt az M3-ason, Bag térségében egy sávon halad a forgalom. A lajosmizsei vasútvonalon is korlátozás lesz vasárnap a fővárosi Bozsik Stadionnál talált világháborús robbanótest hatástalanítása miatt. Kerékpáros felvonulás miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz vasárnap Budapesten - a lezárások érintik az Árpád hidat, a Margit hidat, a Petőfi hidat, a Hősök terét, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot is. Története hatodik bajnoki címét szerezte meg a Vasas női röplabdacsapata, miután a döntő harmadik mérkőzésén is legyőzte a Nyíregyházát. A spanyol szervezők bejelentése szerint nem szolgáltatott pozitív mintát a kenyai Abraham Kiptum, a félmaraton világcsúcstartója azon a doppingvizsgálaton, amelyet a tavalyi rekorddöntése alkalmával végeztek el nála. Az UVSE 13:9-re megnyerte a Dunaújváros elleni döntő első összecsapását a női vízilabda ob I-ben. Az Európai Labdarúgó Szövetség büntetése miatt a Magyarország-Wales Európa-bajnoki selejtezőt a lehetségesnél háromezerrel kevesebb szurkoló tekintheti meg a helyszínen, Groupama Arénában.