Megfutamodott a budavári ellenzék

Tiszteletet parancsoló győzelemként jellemezte a Fidesz-KDNP európai parlamenti választási eredményét Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Az európai uniós tisztújításról szólva a kormányfő közölte: csak bevándorlásellenes, az európai nemzeteket tisztelő, a keresztény kultúrát védelmező jelöltet támogat az Európai Bizottság élére. XXI. Század Intézet: Az EP-választás eredménye alapján az MSZP-Párbeszéd már be sem jutna az Országgyűlésbe, a Fidesz-KDNP pedig mindent elsöprő, 80,9 százalékos mandátumarányt szerezne. A Mi Hazánk EP-választáson elért törökszentmiklósi eredménye azt mutatja, hogy a magyar társadalom a rend pártján áll, elutasítja a „cigánykérdés” szőnyeg alá söprését - mondta Novák Előd, az ellenzéki párt alelnöke. Az MSZP és a DK összeolvadása pártján áll Lendvai Ildikó és Kunhalmi Ágnes is — írja a Magyar Nemzet. A lap szocialista forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy a két párt összeolvadása egy „nagy demokratikus párt” keretei között történhet meg. A DK EP-képviselői a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége frakciójában maradnak a következő európai parlamenti ciklusban – döntött a párt elnöksége. Gyurcsányék a bevándorláspárti erőket szolgálják az új Európai Parlamentben is – közölte a Fidesz. Saját főpolgármester-jelöltet állít a Momentum - írja az Azonnali.hu. - az internetes lap úgy tudja, hogy a korábbi hírekkel ellentétben nem Szél Bernadett lesz a jelölt. Tarlós István főpolgármester állami számvevőszéki vizsgálatot javasol Zuglóban, hogy tisztázzák a kerület pénzügyi helyzetét. Magyarországon a családok és a gyermekek egészségének védelme kiemelten fontos, ezért kap nagy hangsúlyt egyebek mellett a dohányzás visszaszorítása is - mondta Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár a dohányzásmentes világnap alkalmából. A kormány 13 plusz 1 pontos gazdaságvédelmi akcióterve megvédi az eddig elért gazdasági eredményeket - fejtette ki Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. A falvakban otthonteremtők valamennyien jogosultak lesznek az 5 millió forintos áfa-visszatérítésre jövő év elejétől – közölte Gyopáros Alpár kormánybiztos. Az építőipar 2023-ig 25 ezer milliárd forintos megrendelésállománnyal rendelkezik, ennek teljesítése érdekében az ágazat termelési volumenének minden évben 10 százalékkal kell növekednie - mondta György László gazdaságstratégiáért felelős államtitkár. Megérkezett Budapestre a dél-koreai külügyminiszter. Kang Kjung Vha Szijjártó Péterrel közösen ellátogatott a szerda esti hajószerencsétlenség helyszínére. A dél-koreai külügyminiszter mellett az áldozatok hozzátartozói is Budapestre érkeztek a dunai hajóbaleset miatt. A dél koreai államfő megköszönte Orbán Viktor miniszterelnöknek a magyar hatóságok gyors és hatékony munkáját. A magyar hatóságok minden tőlük telhetőt megtesznek a dunai hajóbalesetet követően a mentési munkálatok sikere, az eltűntek felkutatása és a baleset körülményeinek tisztázása érdekében - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A közölt videofelvételek világossá tették, hogy a Hableány sétahajó nem fordult be a Viking szállodahajó elé, hanem a nagyobb jármű ütközött neki a kisebbnek szerda este - mondta Bencsik Attila, a Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetségének elnöke. KDNP: Örömmel várjuk Ferenc pápát Csíksomlyóra, a katolikus székelyek ősi kegyhelyére, az egyetemes magyarság legfontosabb zarándokhelyére. Megkezdte háromnapos pasztorális és ökumenikus jellegű apostoli látogatását Romániában Ferenc pápa. A katolikus egyházfőt Klaus Iohannis román államfő és felesége, valamint a katolikus püspöki kar fogadta. Összefogásra buzdított, a politikai, gazdasági, társadalmi és szellemi erők együttműködésének erősítését sürgette Ferenc pápa a bukaresti elnöki hivatalban román állami vezetők és a civil társadalom képviselői előtt. Amennyiben az Európai Unió folytatja Koszovó kirekesztését, napirendre kerül az egyesülés lehetősége Albániával, de akár az albánok lakta Dél-Szerbiával is - üzente Brüsszelne Hashim Thaci koszovói elnök. Csaknem 150 afrikai migránst, köztük 65 gyereket telepítettek Líbiából Olaszországba - közölte az ENSZ. A világszervezet Menekültügyi Főbiztossága további államoktól vár segítséget a háború miatt egyre nehezebb helyzetű migránsok kimenekítéséhez. Pokolgépes merényletek sorozatát követték el az északkelet-iraki Kirkukban - jelentette az erbíli székhelyű Rudav kurd hírtelevízió, amely 6 halottról és 12 sebesültről tud. Az amerikai megbízott védelmi miniszter szerint Kína túlzásba viszi a katonai műveleteket a vitatott hovatartozású Dél-kínai-tengeren. Minden alapot nélkülözőnek nevezte Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter a Szaúd-Arábiában zajló regionális biztonsági konferencián elhangzott, Irán elleni vádakat. Jeruzsálem a muszlimokhoz tartozik, és a palesztin nép fővárosa - szögezte le Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter az al-Kudsz Jeruzsálem-napi megemlékezésen mondott beszédében. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy június 10-től 5 százalék vámot fog kivetni minden mexikói árura, hogy ezzel kényszerítse rá az országot az Egyesült Államok déli határára érkező közép-amerikai illegális bevándorlók feltartóztatására. Kolumbiában osztják szét az Amerikai Egyesült Államok Venezuelába szánt segélyét, miután Caracas továbbra sem hajlandó a szállítmányt beengedni Venezuelába - jelentette be a kolumbiai katasztrófavédelmi hatóság. Halálra gázoltak egy férfit a főváros XIII. kerületében, a Katona József utcában - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Továbbra is nagy erőkkel keresik a szerdai dunai hajóbalesetben eltűnt 21 embert, a hét túlélő közül már csak egy van kórházban - a balesetnek eddig hét halálos áldozata van. Tagadja, hogy szabályt szegett volna a szállodahajó kapitánya, akit a dunai hajóbalesettel összefüggésben gyanúsítottként hallgattak ki a nyomozók – közölte a férfi ügyvédje. Traktor gázolt halálra egy 26 éves helyi kerékpáros nőt Ladánybenén. Egész nyáron közlekednek majd a nosztalgiajáratok a fővárosban - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Babos Tímea, Fucsovics Márton kettős bejutott a második fordulóba a francia nyílt teniszbajnokság vegyespáros versenyében. Németh Szilárd maradt a Magyar Birkózó Szövetség elnöke, miután a tisztújító közgyűlésen a küldöttek egyhangúlag újraválasztották. Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a házigazda azeri csapat elleni Európa-bajnoki selejtező mérkőzés végeredménye elsősorban a magyarok teljesítményén múlik majd. A sport a legdinamikusabban fejlődő ágazat - mondta a Magyar Nemzetnek Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, hozzátéve, hogy a 2010 óta kiemelt támogatást élvező magyar sport a 2024-es olimpiai játékokon „robbanthat” nagyot.