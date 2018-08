Megfulladhattak a halak egy pilisvörösvári tóban

Ez jó nagy lesz! - 50-60 kilós ponty, busa, süllő tetemeket szedtek ki önkéntesek a pilisvörösvári négy hektáros halastóból ezen az amatőr felvételen. A halak vasárnapról hétfőre pusztultak el tömegével.

Az önkéntesek még csütörtökön is keresték a tetemeket. Eddig összesen másfél konténernyit, csaknem 10 tonna elhullott halat hoztak a partra. Értéke meghaladja a 25 millió forint, de a tényleges kár ennél jóval több lehet.

Hogy mi van a tófenéken, nem tudjuk. Úgy adódik majd, ha feljönnek a víz tetejére és szedjük össze, akkor látni, hogy mekkora a kár. És ez még napokig is eltarthat, mert, amíg át nem ivódik a halnak a teste, addig nem jön föl - mondta Izsák Márton, a Pilisvörösvári Horgász Egyesület elnöke.

A katasztrófavédelem és az élelmiszerbiztonsági szakemberek már hétfőn elkezdték a vizsgálatot. Vettek mintát a vízből, az elhullott tetemekből és az tófenékből is. Az elsődleges adatok szerint nem vegyi szennyezés történt.

A vizet szellőzteti ez a berendezés, így juttat oxigént a tóba. A NÉBIH szakemberei szerint ugyanis alacsony volt az oxigénszint, azaz a halak megfulladhattak.

Több helyen volt egy méter vastag is az iszapréteg. Tehát ebben felhalmozódhattak akár olyan gázok is, hogyha ezt esetleg egy olyan hatás érte, például egy hidegfront, esővel jött hideg víz, felfordult a víz, tehát okozhatnak ilyen változások is, amik megváltoztathatják az adott pillanatnyi állapotot a vízben, ami odáig is vezethet, hogy halpusztulás, oxigénhiányos állapot is előállhat - mondta a Nébih földművelési igazgatója, Zsigmond Richárd.

A Magyar Országos Horgász Szövetség elnöke szerint a szélsőséges időjárási viszonyok miatt egyre gyakrabban tapasztalható halpusztulás Magyarországon, de nem zárható ki egy vírusos megbetegedés sem.

Itt, ugye virológiai és egyéb halegészségügyi vizsgálatokat fognak elvégezni az illetékes hatóságok, illetve állami szervezetek. Bízzunk benne, hogy kiderül az ok. Ha kiderül az elsődleges ok, akkor ugyanúgy, mint egy emberi betegségnél, akkor megnézzük, hogy hogyan kerülhetett be ez a kórokozó.Esetleg az élelmiszerlánc oldaláról megnézve, a bekerült hallal, vagy esetleg más jelenség okozta és akkor lehet kezelni a tüneteket - mondta el Dérer István.

Az elsődleges vizsgálatok eredménye a hétvégére várható.