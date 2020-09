Megfertőződött Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy újraválasztott polgármestere

851 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 25 567-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 8 beteg, így a halottak száma 757 főre emelkedett, 5173-an pedig már meggyógyultak. Kedvezően változott a járvány dinamikája, lassul a betegszám emelkedése - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Szerdán tárgyal a kormány a Magyarország teljes schengeni belső határszakaszára elrendelt határellenőrzés meghosszabbításáról - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. A Fidesz szerint „a baloldal nem tud leállni”, ott folytatja, ahol a koronavírus-járvány első hullámakor abbahagyta. A Fidesz arra reagált, hogy az MSZP azt követelte: legyen ingyenes a koronavírusteszt és majd a védőoltás is. A biztonságot illetően mind az európai országok között, mind világszinten az élmezőnyben van Magyarország; az ország közbiztonsága jelentősen javult - közölte Kósa Lajos, az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke. Dokumentumok bizonyítják, hogy még Bíró László vezetése alatt végrehajtást rendeltek el cége ellen. A Jobbikos politikus korábban azt állította: amikor túladott varrodáján nem menekülni akart.Az ellenzéki pártok továbbra is kitartanak Bíró László mellett. Továbbra sem válaszol a Hír Tv riportereinek a főpolgármester. Karácsony Gergelyt most többek között a kispesti korrupciós botrányról szerettük volna kérdezni. Minden ötödik óvónő felmondott Ózdon. A város baloldali polgármestere a veszélyhelyzetre hivatkozva 4 hónapig csökkentett bérért foglalkoztatta az óvodai dolgozókat, ezért sokan otthagyták állásaikat. A baloldal mindig csak elvett a gyermekes családoktól - így reagált a Fidesz arra, hogy a DK a családi pótlék megduplázására szólította fel a kormányt. Felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az eddigi stabilról több magyar bank osztályzati kilátását a Moody's Investors Service. A döntés közvetlen előzménye az indoklás szerint az, hogy a nemzetközi hitelminősítő a minap pozitívra javította a magyar államadós-besorolás kilátását is. Novemberben húsz százalékkal emeli a kormány az ápolók és az egészségügyi szakdolgozók fizetését, azon az 500 ezer forinton kívül, amit még a nyáron biztosított az egészségügyi dolgozók számára - mondta az Emmi parlamenti államtitkára. A szeptember 30-ig tartó szankciómentesség bejelentése óta duplájára, több mint félmillióval nőtt az online számla rendszerben regisztráltak száma - tájékoztat Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. A Magyar Nemzeti Bank honlapján megjelent a jegybank 50 pontos javaslatcsomagja, amellyel a kormány válságkezelő és gazdaságélénkítő munkáját kívánja támogatni a koronavírus-járvány 2. hulláma által okozott rendkívüli helyzetben. Magyarországon építi fel első európai gyárát a Lenovo, a termelés 2021 elején már el is kezdődhet - jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter. A Gazdasági Versenyhivatal és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal megújította együttműködési megállapodását, a két hatóság a jövőben is szorosan együttműködik az energia- és közműpiacok megbízható, átlátható működése érdekében. Szenvedő szerkezet - Hétköznapi Trianon címen vándorkiállítással, Összetartozás Éve elnevezéssel pedig kerítéstárlattal emlékezik a trianoni békeszerődés aláírásának századik évfordulójára keddtől a Magyar Nemzeti Múzeum. Magyarországnak működnie kell, a diplomáciának és a külkapcsolatoknak is, érkeznek ide vendégek, és „mi is látogatunk számunkra fontos országokba" - közölte Orbán Viktor miniszterelnök, miután tárgyalt Szooronbaj Dzsejenbekov kirgiz elnökkel. A magyar-kirgiz kapcsolatok dinamikusan fejlődnek a kölcsönös tisztelet jegyében - mondta Szooronbaj Dzsejenbekov, Kirgizisztán elnöke, miután Orbán Viktor miniszterelnökkel egyeztetett. Magyarország és Kirgizisztán kapcsolatai soha nem voltak annyira szorosak, barátiak és stratégiai jellegűek, mint most - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a kirgiz-magyar üzleti fórumon Budapesten. Elfogadhatatlan az új EU költségvetési feltételrendszerrel kapcsolatos német elnökségi javaslat, amely az uniós szerződések egyoldalú módosítását jelenti - írta Facebook-oldalán Varga Judit igazságügyi miniszter. Vera Jourová megmagyarázhatatlan és elfogadhatatlan támadást intézett Magyarország ellen, ezért az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős alelnökének mennie kell - jelentette ki Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő. Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének teljes a bizalma Vera Jourová értékekért és átláthatóságért felelős alelnökben - közölte Dana Spinant, az uniós bizottság szóvivője. Többséget szerzett a Romániai Magyar Demokrata Szövetség a vasárnap tartott önkormányzati választásokon a szatmárnémeti városi tanácsban - közölte az Agerpres hírügynökség a választás végeredményét ismertetve. Hiba lenne beszüntetni az Európai Parlament strasbourgi ülésezését, s egyetlen helyszínen, Brüsszelben összevonni a képviselőtestület munkáját - hangsúlyozta a francia elnök. A visegrádi csoport jelenlegi lengyel elnökségének védelmi prioritásait vitatták meg a négy ország vezérkari főnökei Varsóban - közölte a közös sajtóértekezleten Rajmund Andrzejczak lengyel vezérkari főnök. Felszámoltak egy nagyobb illegális migránstábort kedd reggel az észak-franciaországi Calais-ban, a tábor több mint hatszáz lakóját befogadóközpontokba szállították - közölte Gérald Darmanin francia belügyminiszter. A világon 33,2 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 millió, a gyógyultaké pedig 23 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Továbbra is gyors a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, keddre több mint 3600 új beteget regisztráltak, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a négyezret. Romániában meghaladta a százezret a gyógyultnak nyilvánított koronavírus-fertőzöttek száma, a megbetegedések üteme azonban továbbra is meghaladja a gyógyulásokét, így az ismert aktív fertőzöttek száma folyamatosan emelkedik és megközelítette a húszezret. Csehországban várhatóan hétfőn szükségállapotot hirdetnek, hogy erősítsék a koronavírus-járvány elleni központi intézkedéseket - jelentette be az egészségügyi miniszter. Nincs szükség újabb szigorításokra Szlovéniában Janez Jansa miniszterelnök szerint, miközben szlovén járványügyi szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a járványhelyzet kritikus az országban - írta a helyi sajtó. Mindenképpen újabb országos zárlat nélkül kell megfékezni a koronavírus-járvány erősödését Németországban, ezért a térségi és a helyi szintre kell helyezni a védekezés súlypontját - mondta Angela Merkel német kancellár. Moszkvában kéthetes, október 5-től 18-ig tartó szünetet rendelt el az általános és középiskolákban a koronavírus-járvány terjedésének lefékezése érdekében Szergej Szobjanyin polgármester. Katonákat vezényelt az ausztráliai Port Hedland kikötővárosba, a világ egyik legnagyobb vas- és mangánérc-kikötőjébe, hogy segítsenek ellenőrzés alatt tartani az egyik teherszállító hajón észlelt koronavírus-gócot. Nem sérti a román alkotmányt az a törvénytervezet, amelynek értelmében a parlament határozná meg a parlamenti választások időpontját - állapította meg többszöri halasztás után az alkotmánybíróság. A vitatott hovatartozású Hegyi-Karabahban kitört harcok azonnali beszüntetését és az Athén és Ankara közt a földközi-tengeri földgázmezők miatt kialakult vita békés rendezését sürgette Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Egy török F-16-os vadászgép Azerbajdzsán légteréből lelőtt egy örmény SzU-25-ös harci gépet - közölte az örmény védelmi minisztérium. Olasz terrorizmusellenes alakulat találta meg és vette őrizetbe Szíriában azt a négygyerekes családanyát, aki az Iszlám Államhoz csatlakozott, majd négy kiskorú gyerekével együtt visszaszállították Olaszországba. Hivatalos személy elleni erőszak miatt vádat emeltek a Momentum elnöke és 5 társa - köztük a a kormánypárti politikusokat lámpavassal fenyegető Szarvas Koppány Bendegúz - ellen. A vádirat szerint Fekete Győr András és társai a 2018 decemberi Kossuth téri tömegdemonstrációkon a rendőröket üvegekkel és pirotechnikai eszközökkel dobálták meg és megpróbálták áttörni a Parlament épületét védő rendőrsorfalat. Forgalomkorlátozások lesznek november 6-ig az M3-as metróvonal felújítása miatt a belvárosban - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Elhalasztják a rövidpályás gyorskorcsolyázók október 11-12-re tervezett országos bajnokságát. Elmarad a szerdára kiírt Budakalász - Veszprém-Felsőörs mérkőzés a férfi kézilabda NB I-ben. Babos Tímea kevesebb mint másfél óra alatt kikapott Ana Bogdantól, így egyesben búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában.