Megerősített biztonsági védelmet rendelt el erőműveiben az MVM-csoport

1984-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 10 idős krónikus beteg, ezzel 199 főre emelkedett az elhunytak száma, 267-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Mindenkinek, aki beteg, lesz helye a magyar kórházakban - jelentette ki a miniszterelnök, miután előzetes bejelentés nélküli ellenőrzést tartott az ajkai Magyar Imre Kórházban. Orbán Viktor közölte: várhatóan május elejére fog csúcspontjára érni a járvány Magyarországon, addigra 8000 lélegeztetőgép lesz készenlétben a súlyos esetek ellátására. Magyarország még a koronavírus-járvány felszálló ágában van - jelentette ki az országos tisztifőorvos. A hétvégén általában nagyobb számban szegik meg a kijárási korlátozás szabályait - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Lakatos Tibor hozzátette: csaknem 1300 alkalommal kellett figyelmeztetésben részesíteni olyan személyeket az elmúlt egy napban, akik nem tartották be a kijárási korlátozás szabályait. Megkezdődik a fővárosi fenntartású Pesti Úti Idősek Otthonában a lakók második tesztelése. Az intézményben már csak olyanok tartózkodnak, akiknek az első tesztje negatív volt. A Pesti úti idősotthon mindvégig rendelkezett főállású orvossal - válaszolt a Főpolgármesteri Hivatal Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója pénteken feltett kérdéseire. A főváros rosszul vizsgázott a járványhelyzet kezelése során - mondta a Fidesz országgyűlési képviselője a Kossuth Rádióban. Kósa Lajos emlékeztetett, hogy először ritkították a BKK járatait, ezzel tömeg alakult ki. Majd az egyik legnagyobb, fővárosi fenntartású idősotthon járványgóccá vált. Az év eleje óta öt százalékponttal, 50-ről 55 százalékra növekedett a Fidesz támogatottsága a biztosan szavazók körében - derült ki a Nézőpont Intézet kutatásából. Az Országgyűlés kéthetes ülésbe kezd ma, a képviselők a nyitónapon a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos azonnali kérdéseket tehetnek fel a kormánynak. A munkahelyek megtartása és a gazdaság újraindítása a veszélyhelyzet elmúltával a legfontosabb feladat - mondta a pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban. Varga Mihály kiemelte, a kormány három nagy csomagot állított össze: egy hitel és garancia, egy foglalkoztatási és egy adózási csomagot. 500 milliárd forintot költött a kormány a koronavírus káros gazdasági hatásait ellensúlyozó intézkedésekre - közölte Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. Két új pályázat jelent meg a Magyar falu program keretében, óvodák játszóudvarai és nyilvános játszóterek újulhatnak meg a magyar kistelepüléseken, valamint a közterületek karbantartásához szükséges eszközöket is vásárolhatnak a magyar falvak. Hűtlen kezelés gyanúja miatt rendelt el nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda azután, hogy nyilvánosságra került, Gajda Péter kispesti polgármester egyik barátja gyanúsan kedvező áron jutott hozzá egy telekhez a XIX. kerületben - írja a PestiSrácok.hu. A szociális lakások bérlőin hajt be plusz pénzt Óbuda DK-s vezetése, áprilistól ugyanis közös költséget kell fizetniük azoknak, akik az önkormányzattól költségelvű lakbért fizetve bérelnek lakást. A döntés 1600 nehéz helyzetben élő családot érint. Zalaegerszeg önkormányzata gyorstesztekkel segíti az állami szintű járványügyi védekezést. A város valamennyi szociális és egészségügyi intézményében szűrik a dolgozókat és az ellátottakat. A magyar kormány járványintézkedései következetesek és összhangban vannak a WHO ajánlásaival - mondta az Egészségügyi Világszervezet magyarországi irodájának vezetője a Magyarország élőben extra című műsorunkban. Ledia Lazeri úgy fogalmazott, a magyar kormány már a járvány elejétől megfelelően tájékoztatta az embereket és elegendő mennyiségű kórházi ágyat szabadított fel arra az esetre, ha a koronavírus fertőzöttek száma robbanásszerűen emelkedne. Több mint négyszer annyi illegális határátlépés történt 2020 első negyedévében az olasz partokon, mint a tavalyi év hasonló időszakában - mondta a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese a Kossuth rádióban. Nem megalapozottak azok a kritikák, amelyeket az Európai Unió intézményei vagy a tagállamok vezetői megfogalmaztak a magyar járványkezelési intézkedések kapcsán - mondta Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója az M1-en. Magyarország az új kornavírus-járvány elleni védekezés során eddig nem fogadott el olyan törvényt, amely ellenkezne az európai uniós joggal - jelentette ki Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke a közszolgálati cseh hírtelevízió vitaműsorában. Vera Jourová informálhatná véleményéről Donald Tusk néppárti elnököt is - így reagált Varga Judit arra, hogy az EB alelnöke beismerte: Magyarország nem fogadott el eddig olyan jogszabályt a vírus elleni védekezés során, amely sértené az uniós jogot. Az igazságügyi miniszter Facebook-on azt írta: ha már az alelnök is ezen a véleményen van, akkor elvárható, hogy a magyar jogállamiságért aggódók, állítsák le azt a kampányt, amely szerint a magyar koronavírus-törvény a diktatúra előtt egyengeti az utat. Egészségügyi eszközöket adományozott az új koronavírus-járvány sújtotta testvérvárosainak, köztük Bátonyterenyének a kelet-kínai Csiangszu tartományban fekvő Huajan. Tovább emelkedik az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma a világban, már 2 404 021-en betegedtek meg, míg a halottak száma elérte a 165 227-et, és 624 698-an gyógyultak meg. Sokan szegték meg a kijárási tilalmat az ortodox húsvét napján a nyugat-balkáni országokban, annak ellenére, hogy a politikusok és az egészségügyi szakemberek is otthonmaradásra szólítottak fel mindenkit. Egy évig zárva kellene tartani a cseh államhatárokat, hogy megakadályozzák a koronavírus-járvány esetleges visszatérését - mondta Milos Zeman cseh államfő. Csehország idei költségvetési hiánya elérheti a 300 milliárd koronát. A cseh pénzügyminiszter ezért javasolni fogja, hogy a kormány terjessze a parlament elé a megfelelő törvénymódosítást, amely az eddigi 200 milliárdról 300 milliárdra emelné a deficitet. Szlovénia hétfőtől átfogó szerológiai vizsgálatot indít az országban, hogy világosabb képet kapjon a járvány kiterjedéséről és a Covid-19 megbetegedések valós számáról. Nem lehet a nyájimmunitás kialakulására építeni az új típusú koronavírus elleni védekezést, a megoldást csak a védőoltás hozhatja el - hangsúlyozta a német kancelláriaminiszter. Megugrott a kormánypártok támogatottsága Németországban a koronavírus-járvány kezdete óta, és a lakosság többsége nem tartja túlságosan megterhelőnek a védekezést szolgáló korlátozásokat - mutatták ki közvélemény-kutatások. Második napja ötszáz alatt van a koronavírus-fertőzés 24 óra alatt mért halálos áldozatainak száma, amely elérte a 23 660-ot Olaszországban. Tartózkodási engedéllyel és egészségügyi ellátással készül rendezni az illegális bevándorlók olaszországi tartózkodását a római kormány, legalább mintegy 300 ezer emberrel számolva, elsősorban a mezőgazdasági munkások pótlására a járványhelyzet közepette. Átlépte a 120 ezret az új koronavírus okozta fertőzések száma Nagy-Britanniában, a napi halálozási szám viszont jelentősen csökkent. Meghaladta a 10 milliárd forintot azoknak az adományoknak az értéke, amelyeket egy százéves angol katonaveterán gyűjtött a brit állami egészségügyi szolgálat számára a koronavírus-járvány elleni küzdelem segítésére. Egyes nagyvárosi gócpontokban csökkenőben az új fertőzések száma - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. A járvány elleni harcnak még csak a közepén járunk - jelentette ki vasárnap Andrew Cuomo, New York állam kormányzója. Ámokfutó lőtt agyon legkevesebb 16 embert a kelet-kanadai Új-Skócia tartományban. § Az áldozatok száma még növekedhet, mert a rendőrség nem biztos abban, hogy a vérengzés minden helyszínéről tudomása van. Az orosz hadsereg Szíriában tesztelte a T-14-es Armata harckocsit - jelentette ki Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszter. A koronavírus-járvány miatti szigorú távolságtartartási szabályokat betartva, egymástól két méterre állva tiltakozott mintegy kétezer ember Tel-Avivban Benjámin Netanjahu miniszterelnöki megbízatása ellen. Elfogták a rendőrök azt a nőt, aki leszúra a férjét tokodi lakásukban - írta a rendőrség honlapján. Vádat emeltek Győrben három ember ellen emberkereskedelem miatt, kettőt közülük prostitúció elősegítésével is vádol a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség. Új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt tartóztatott le a Pécsi Járásbíróság egy férfit, aki a kijárási korlátozás idején is droggal kereskedett a baranyai megyeszékhelyen. A következő napokban a Körösöknél és egyes Tisza-holtágaknál, illetve a Csepel-szigetnél folytatódik a szúnyogirtási program - tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Szakmáry Gréta, az SSC Palmberg Schwerin röplabdázója bekerült a német bajnokság álomcsapatába. Éremmel akar hazajönni a tokiói olimpiáról a vitorlázó Érdi Mária, aki pozitívan tekint az ötkarikás játékok elhalasztására.