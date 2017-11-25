2017. november 25.,
szombat, Katalin napja

Megérkezett Pécsre az állam által vásárolt zongora

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2017. november 25., szombat 11:26, frissítve: szombat 11:34

Megérkezett Pécsre, a Kodály Központba az a Bogányi-zongora, amelyet az állam vásárolt a városnak. A hangszert a baranyai megyeszékhely már korábban is meg akarta szerezni, a polgármester által elindított közakadozásból azonban csak valamivel több mint kétmillió forint jött össze. A zongorából két típus létezik: a pécsi a drágább, ez 108 millió forintba került. Az állam 800 millióért tíz hangszert vásárolt, amelyből hét hazai, három pedig külföldi kulturális intézménybe kerül. A bemutató sajtótájékoztató november 30-án lesz a Kodály Központban.

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PécsBogányi GergelyBogányi-zongora

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