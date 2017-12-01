2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Megérkezett Pécsre a magyar csodazongora

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2017. december 1., péntek 15:21, frissítve: péntek 15:29

Átadták Pécsett a Bogányi-zongorát a Kodály Központban. A hangszert az állam vette meg az intézménynek. A különleges kialakítású zongorát magyarok tervezték, összesen 10 darab készült belőle. Hét hazai, míg három Európai koncerttermekbe kerül. A pécsi hangszer 108 millió forintba került. A város először közadakozásból szerette volna előteremteni az árát, de alig több mint 2 millió forint jött össze. A hangszert először a tervező Bogányi Gergely szólaltatta meg.

„Amikor a prototípusok elkészültek, akkor már érzékelhető volt, hogy a világból az érdeklődést sikerült felkelteni ez iránt az innováció iránt. Közben az állami megrendelés – ugye 10 példány elkészülte során egyre finomodott a technológia –, úgy derült ki mindenki számára, hogy valóban egy csodával, valóban egy csodazongorával van dolga a XXI. századnak” – mondta Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár.

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