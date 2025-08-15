Megérkezett Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkába

Megosztás itt:

Megérkezett az orosz–amerikai tárgyalás helyszínére Donald Trump amerikai elnök. A hírek szerint Vlagyimir Putyin gépe is hamarosan érkezik. Az Air Force One fedélzetén az elnök mellett érkezik az amerikai delegáció is: Marco Rubio külügyminiszter, John Ratcliffe CIA igazgató, Scott Bessent pénzügyminiszter, Howard Lutnick kereskedelmi miniszter és Steve Witkoff az amerikai elnök különmegbízottja is.

Az eredeti tervek szerint Trump és Putyin négyszemközt találkozott volna, azonban a Fehér Ház egyik tisztviselője az NBC-nek nyilatkozva elárulta: Rubio és Witkoff is ott lesz az amerikai elnök mellett a szobában.

Idő közben az orosz elnök is megérkezett. Donald Trump úgy fest az elnöki gép fedélzetén várja meg amíg az orosz elnök készen áll.

Trump and Putin met and shook hands



🇺🇸🇷🇺 pic.twitter.com/O3CwYBO3fN — Visegrád 24 (@visegrad24) August 15, 2025

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!