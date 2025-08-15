Keresés

Megérkezett Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkába

2025. augusztus 15., péntek 20:43 | Magyar Nemzet
Alaszka Donald Trump

Az Air Force One és az orosz elnök gépe is landolt a Anchorage-be.

  • Megérkezett Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkába

Megérkezett az orosz–amerikai tárgyalás helyszínére Donald Trump amerikai elnök. A hírek szerint Vlagyimir Putyin gépe is hamarosan érkezik. Az Air Force One fedélzetén az elnök mellett érkezik az amerikai delegáció is: Marco Rubio külügyminiszter, John Ratcliffe CIA igazgató, Scott Bessent pénzügyminiszter, Howard Lutnick kereskedelmi miniszter és Steve Witkoff az amerikai elnök különmegbízottja is. 

Az eredeti tervek szerint Trump és Putyin négyszemközt találkozott volna, azonban a Fehér Ház egyik tisztviselője az NBC-nek nyilatkozva elárulta: Rubio és Witkoff is ott lesz az amerikai elnök mellett a szobában.

Idő közben az orosz elnök is megérkezett. Donald Trump úgy fest az elnöki gép fedélzetén várja meg amíg az orosz elnök készen áll. 

 

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

