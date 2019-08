Megelégelte az összefogást a józsefvárosi baloldal

Nyomásgyakorlási kísérletnek minősítette Dömötör Csaba a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában azt az alaptalan kritikát, amit Finnország volt budapesti nagykövete fogalmazott meg, miszerint „Magyarország az egyik legkorruptabb ország az unióban”. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára botránynak tartja, hogy Dobrev Klára egy olyan portugál tisztviselőt alkalmaz Brüsszelben, aki egy súlyos korrupciós ügy főszereplője. Józsefvárosban is marakodik az ellenzék - értesült a Magyar Nemzet. A magát civilnek nevező Pikó András mellett a Baloldal nevű formáció jelöltje, Körmendi Gábor Attila volt szocialista politikus is ringbe száll a polgármesteri székért. Szexuális zaklatás és kényszerítés miatt nyomozás folyik Donáth László egykori szocialista képviselő ellen, aki egy fővárosi szeretetotthonban lelkészként több alkalmazottat is zaklathatott – számolt be róla a TV2. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár szerint önmagáért beszél és sportdiplomáciai siker, hogy a nyári játékokat megelőző évben Magyarország több olimpiai kvalifikációs világbajnokságot is rendezhet. A gazdasági növekedés az első negyedévben elérte csúcspontját és a második negyedévben megindult a GDP növekedési ütemének lassulása - erre következtetnek elemzők a júniusi ipari termelésről kiadott első becslésből. Közel 30 százalékkal nőtt a kínálat az albérletek piacán a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után - derült ki az ingatlan.com legfrissebb körképéből. Alapvető elvárás, hogy szabályosan, elláthatóan és hatékonyan működjenek a hazai kórházak, ezért rendet kell tenni a gazdálkodásukban - értékelt Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke az M1-en. Két hónap alatt 340 millió forintnyi pályázatot nyújtottak be az előadóművészeti tao helyébe lépett közvetlen támogatási rendszerben a történelem dicső pillanatainak bemutatására - jelentette ki Rétvári Bence, az EMMI államtitkára. Teljes fordulatszámon üzemel szeptember 1-től a Magyar Posta elektronikus kézbesítési rendszere, amelynek a kifejlesztésére a társaság 2,4 milliárd forint uniós támogatás mellett 1,9 milliárd saját forrást fordított - írja a Világgazdaság. A migrációs intézkedések szigorításával Matteo Salvini olasz kormányfőhelyettes és belügyminiszter mostanra két és félszeresére növelte a 2018-as választásokon mért népszerűségét - mondta Szomráky Béla Olaszország-szakértő az M1-en. Az olasz parlament által elfogadott új migrációs törvénycsomag véget vet az olasz tengereken a migránsokat statisztaként felhasználó civil szervezetek show-műsorának - jelentette ki Luigi Di Maio miniszterelnök-helyettes. Mintegy 40 illegális bevándorló ért partot Szicília szigetén. A migránsok egy motoros hajóval érkeztek Afrika irányából az olasz szigetre. A hatóságok nagy erőkkel keresik a bevándorlókat. Másodszor sem adott kikötési engedélyt Valletta annak a civil hajónak, amely Máltán szeretne dokkolni több mint 120 migránssal a fedélzetén. Ismét húszezer fölé emelkedett az égei-tengeri görög szigeteken tartózkodó menedékkérők száma - közölte a görög polgári védelmi minisztérium. Egy 14 éves iraki migráns akart megerőszakolni egy 13 éves kislányt egy müncheni uszodában - számolt be az esetről a Bild. A támadót később letartóztatták. Támadásnak minősítette a dán rendőrség a koppenhágai adóhivatalnál kedd este történt robbanást, és nyomozást rendelt el. Határozatlan időre bezárták a vilniusi zsinagógát és a hozzátartozó irodát antiszemita fenyegetések miatt - jelentette be a litvániai zsidó közösség. Csupán 20 százalék a német alapanyagok aránya a Bundestag büféinek és éttermeinek kínálatában, ami elfogadhatatlanul alacsony – véli a CDU egyik vezető politikusa a Bild beszámolója szerint. A görög parlament megszavazta Kiriákosz Micotákisz konzervatív miniszterelnök törvénytervezetét, amely szerint bizottságot hoznak létre a minisztériumok felügyeletére. Egy friss közvélemény-kutatás szerint a skótok többsége a függetlenségre szavazna a Nagy-Britanniától való kiszakadásról szóló újabb népszavazáson. Négy ukrán katona meghalt, amikor az ellenséges erők tüzet nyitottak rájuk a Donyec-medencei fegyveres konfliktus övezetében - közölte a kijevi védelmi minisztérium. A keddi két rakétakísérlet figyelmeztetés volt az Egyesült Államoknak és Dél-Koreának, hogy hagyjanak fel közös hadgyakorlataikkal a Koreai-félszigeten és térségében - jelentette ki Kim Dzsong Un észak-koreai vezető. Büntetőeljárás indul Belgiumban Salah Abdeslam ellen a 2015-ös párizsi és a 2016-os brüsszeli terrortámadások miatt. Az izraeli legfelsőbb tervezési bizottság jóváhagyta 2304 új telepeslakás felépítését Ciszjordániában, és utólag törvényesített három jogszerűtlenül létrehozott izraeli települést. Legkevesebb 95-en megsebesültek, amikor kedden autóba rejtett pokolgép robbant az afgán főváros, Kabul egy rendőrségi épületének bejáratánál. Kína katonai agressziója és zsákmányszerző gazdasági stratégiája sérti a nemzetközi szabályokon alapuló rendet - jelentette ki Tokióban Mark Esper amerikai védelmi miniszter. Több ezernyi jemeni beteg civilt nem tudnak sürgős orvosi ellátás céljából külföldre szállítani, mert a Szaúd-Arábia vezette nemzetközi katonai koalíció három éve zárva tartja a főváros, Szanaa repülőterét. Több mint 725 millió forint értékű aranyérméket raboltak fegyveresek az egyik mexikói állami érmekibocsájtótól Mexikóvárosban. Gyorsított eljárásban bíróság elé állítottak két olasz, két lengyel és egy orosz férfit, aki Mogyoródon, a Hungaroringre kitelepült boltokból ruhákat lopott - közölte a Pest Megyei Főügyészség. Gyorsított eljárásban bíróság elé állítottak egy ukrán férfit embercsempészet, társát, egy tádzsik férfit pedig okirat-hamisítás miatt – tájékoztatott a Fővárosi Főügyészség. Autóval ütközött és meghalt egy motoros Pilisvörösváron - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. A Ferencváros 1:1-es döntetlent játszott a horvát Dinamo Zagreb otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójában. Elkezdődött a jegyértékesítés a budapesti öttusa-világbajnokságra.