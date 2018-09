Megdupláznák a béreket, így tartanák meg a Honvédkórház dolgozóit

A HVG azt írja, jelentős béremelést ígért kedd reggel az intézmény sürgősségi centrumában dolgozó sürgősségi szakorvosoknak és szakorvosoknak a Honvédkórház vezetése. A portál szerint az osztályon dolgozó nővérek is ígéretet kaptak elmaradt túlórapénzeik kifizetésére, illetve béremelésre, velük később egyeztetnek a cikk szerint.

Nem túl rózsás a helyzet

Kedden Éger István a Hír TV-nek azt mondta: más kórházi osztályokhoz képest a sürgősségi osztályokon sokszoros fizikai, és pszichés terhelés alatt dolgoznak az orvosok, többségük nem is bír ki 1-2 évnél többet egy sürgősségi osztályon.



„A 600 darab sürgősségi szakorvos minimális szükséges létszáma helyett, mindössze 140 szakorvos van az egész pályán. Lehet, hogy most már 160-an is vannak, de biztosan nem 300-an. Számos helyen nem kellően, vagy nem célzottan képzett, hanem más szakorvosokat alkalmaznak, vagy rezidenseket felügyelet nélkül kényszerítenek dolgozni. Az igénybevétel rendkívül magas, a lakosság képzettségi szintje következtében az igénybevétel 80-70 százaléka feltehetően nem feltétlenül szükséges, magyarul nem indokolt – ez is nagy túlterhelést okoz a sürgősségi rendszerben, tehát ez egy ezer sebből vérző dolog, ami most pukkant egyet, mert a kollégák kvázi egy olyan kritikus tömeget értek el, vagy alkottak, ami beindított egy reakciót” – fejtettek ki az orvosi kamara elnöke.

A Honvédkórház akkor került legutóbb reflektorfénybe, amikor Zacher Gábor bejelentette, hogy felmond. Indoklása szerint olyan szintű személyügyi- és tárgyi krízis alakult ki az általa vezetett sürgősségi osztályon, ami már a munkavégzést is veszélyeztette.

Azt a Népszava írta meg, hogy az intézményben több mint százan mondták fel az önkéntes túlmunka szerződésüket, ők szeptembertől az eddigi 60 óra helyett 48 órában dolgoznak.