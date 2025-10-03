Megdőlt a mítosz: ezen a felmérésen tarol Orbánék politikája

Megosztás itt:

A Fidesz-kormány politikájának győzelmi jelentését tette közzé Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a tapolcai polgári szalon rendezvényén. A bejelentés Európa-szerte egyedülálló, a francia Ipsos piac- és közvélemény-kutató szeptemberi mérése alapján Magyarország rendelkezik a legjobb közbiztonsági mutatókkal a kontinensen! Ez a kijelentés szembemegy a nyugati sajtó és a hazai ellenzék kritikáival.

A mérés adatai megdöbbentőek, míg Magyarországon a válaszadók mindössze 7 százaléka fél attól, hogy bűncselekmény áldozatává válik, addig a migrációval sújtott országokban az arány drámai, Svédországban 57 százalék, Franciaországban 36 százalék, Németországban 29 százalék érzi magát veszélyben.

Rétvári Bence szerint a titok három pilléren nyugszik: a déli határ lezárása teljesen kizárta a migránsok által elkövetett bűncselekményeket, a rendőrség létszámának növelése garantálja az utcai jelenlétet, és a szigorú bűntető jogszabályok visszatartó erőt jelentenek. A közbiztonság ezen szintje miatt választja egyre több német és holland állampolgár is a Dunakanyart vagy a Balaton-felvidéket állandó lakóhelyéül.

A bejelentés politikai súlyát Navracsics Tibor is kiemelte, utalva a korán megkezdődött választási kampányra. A kormányzati kommunikáció szerint a siker a Tisza Párt által "lesöpört" Fidesz-eredmények kategóriájába tartozik, és egyértelmű üzenet mindazoknak, akik a migrációs politikát kritizálják, a magyar politika ezen a téren Európa legsikeresebbje.

Forrás: MTI

Fotó: Canva