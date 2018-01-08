2018. január 8.,
hétfő, Gyöngyvér napja

10°

Megdőlt a hajnali melegrekord a fővárosban

Hír TV

2018. január 8., hétfő 12:33, frissítve: hétfő 13:21

Mostanáig 2001-ben volt a legenyhébb január 7-ei hajnal, akkor 6,9 Celsius-fokot mértek, most 7,2 fokot regisztráltak Budapesten.

Meteorológusok előrejelzése szerint a következő napokban még marad a szokatlanul enyhe idő, azután fokozatos lehűlés várható.

Hír TVvissza a címlapra
időjáráshőmérsékletmelegrekord

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Nagy port kavart Orbán bajorországi látogatása

2

Hír TV

Matolcsy: Tartozik az állam, meg nem is

3

Hír TV

„Három hónappal a választások előtt vágott pofán minket a Fidesz”

4

Hír TV

Karácsony: Nekem könyörögnek a fideszesek

5

Hír TV

Titkolják a Soros-konzultáció eredményét?

6

Hír TV

Arab turistacsoportra hívtak rendőröket a helyiek Cegléden