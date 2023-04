Megdöbbentő felvétel került elő Gyöngyösi Mártonról

Megosztás itt:

Tehát ez az Izrael, és ennek az Izraelnek minden egyes állampolgára – meggyőződésem szerint – járjon bárhol a világon, nemcsak Magyarországon, ab ovo, tehát már ránézésre és messziről, és anélkül, hogy tudnám, hogy kiről van szó, meggyőződésem szerint nemzetbiztonsági kockázat.

Gyöngyösi tehát kifejezetten rasszista alapon, ránézésre ítélt el egy egész nemzeti közösséget, annak minden tagját, válogatás nélkül. Ez a náci időket idéző, gyűlöletkeltésre alkalmas kijelentés nem meglepő a jobbikos politikustól, hiszen már 2012-ben óriási botrányt okozott, amikor az Országgyűlésben a zsidó képviselők listázását követelte.

– írja a Magyar Nemzet.

A 2012-es felszólalásból hatalmas botrány lett, hazai és nemzetközi zsidó szervezetek, magyar pártok, közéleti szereplők hangosan tiltakoztak ellene. Gyöngyösi karrierje a Jobbikban azonban ezt követően is felfelé ívelt, meg sem állt Brüsszelig, európai parlamenti képviselő lett, most pedig a párt elnöke.

Egy másik, 2013-as lakossági fórumon egyébként Gyöngyösi odáig ment, hogy a holokauszt áldozatain gúnyolódott, gyakorlatilag relativizálta a tragédiát.

Nem lehet véletlen, hogy a náci háborús bűnösök felkutatására szakosodott Wiesenthal Központ 2012-es összesítésében Gyöngyösit a Jobbikkal együtt a világ hetedik legantiszemitább szereplőjeként tüntették fel.

Mindezek fényében teljesen érthetetlen, hogy Gyöngyösi hogyan vehetett részt a napokban a budapesti amerikai nagykövet, David Pressman által adott széderesti vacsorán. Heisler András, a Mazsihisz elnöke arról számolt be: csak a helyszínen tudta meg, hogy a Jobbik elnöke is a meghívottak között volt, s hogy az ültetési rend szerint éppen vele szemben kapott helyet. A zsidó vezető azt is hozzátette: nem tartja „hiba nélkülinek”, hogy előzetesen nem kapott tájékoztatást Gyöngyösi részvételéről.

