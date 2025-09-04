Keresés

Belföld

Megcsúszott a kuplung fejben: Szabó Tímea gyűlöletcunamival vádolja a Fideszt, de vajon ki a kém?

2025. szeptember 04., csütörtök 18:00 | Magyar Nemzet

Hoppá, a Facebook-algoritmus is pironkodva nézett félre! Szabó Tímea, a Párbeszéd–Zöldek „mikroszkóp alatt is alig látható” támogatottságú társelnöke újabb verbális ámokfutással sokkolta a magyar internetet. Kattints a részletekért.

  • Megcsúszott a kuplung fejben: Szabó Tímea gyűlöletcunamival vádolja a Fideszt, de vajon ki a kém?

TimiKém a legfrissebb Facebook-posztjában „fideszes senkiházi gyűlöletkeltőknek” nevezte ellenfeleit, és azt ígérte, „nem sokáig lesznek köztünk”. Komolyan, Tímea, ennyi drámát még a Netflix is megirigyelne!

De mi van e mögött a gyűlöletcunami mögött?

Csak egy frusztrált politikus hisztije, vagy valami sötétebb politikai játszma, netán idegen érdekek szolgálata? Kapaszkodj meg, mert most leleplezzük a botrányt – némi cinikus humorral fűszerezve! Oszd meg, hadd röhögjön (vagy sírjon) mindenki! Szeptember 3-án Szabó Tímea olyan Facebook-posztot rittyentett, hogy még a legedzettebb kommentelők is csak tikkelve pislogtak. „Egy nagy baj van, hogy ti, fideszes senkiházi gyűlöletkeltők viszont még köztünk vagytok! De szerencsére már nem sokáig!” – írta, majd nekiment a kormánypárti politikusoknak, akik szerinte szülői engedély nélkül „fröcsögik a propagandát” az óbudai Kőrösi gimnáziumban, miközben vendégmunkásokat hoznak be és korrupt politikusoknak adnak menedékjogot.

Hűha, Tímea, ez a szöveg olyan, mintha egy ZS-kategóriás akciófilm forgatókönyvéből szökött volna meg! De nézzük a tényeket! Szabó szerint a Fidesz EU- és Magyar Péter-ellenes szólamokat „hörög” az iskolákban, és közben „mérgező akkugyárakat” épít. Persze, a drámai hatás kedvéért elfelejti megemlíteni, hogy a Párbeszéd támogatottsága lassan a statisztikai hibahatáron belül mozog, miközben ő maga sem rest külföldi fórumokon panaszkodni a magyar kormányra. Kicsit olyan ez, mintha a szomszéd néni kiabálna a kerítésen át, hogy a te fűnyíród túl hangos, miközben ő egy buldózerrel döngeti a kertjét.

Kémvádak és hazaárulás - Tímea, ez már nem kabaré, ez thriller!

A legvadabb pletykák szerint Szabó Tímeát nem először vádolják azzal, hogy idegen érdekeket szolgál. Egyesek szerint a Párbeszéd politikusa Brüsszel és más külföldi erők „helyi ügynöke”, aki a magyar szuverenitás ellen dolgozik. A Mandiner egyik cikke egyenesen azt feszegeti, hogyan lehet, hogy egy „beszervezett ügynök” évtizedek óta képviselői mandátumot szerezhet Magyarországon. Persze, ezt a vádat egy jó adag sóval érdemes fogyasztani, mert a politikai sárdobálás nálunk olyan, mint a reggeli kávé: senki sem tudja nélküle kezdeni a napot. De tény, hogy Szabó rendszeresen az Európai Bizottsághoz szalad, ha valami nem tetszik neki, mint például a 2025-ös átláthatósági törvény kapcsán, amit „orosz típusú diktatúrának” nevezett.

Kicsit olyan ez, mintha Tímea minden reggel Brüsszelbe küldené a panaszkönyvét, miközben itthon a magyar választóknak magyarázza, hogy ő csak a „jóérzésű emberek” nevében beszél. Hát, Tímea, ha a jóérzés mércéje a Facebook-posztjaid, akkor lehet, hogy a szerverek is hányingert kapnak tőled!

Csirkék, kismamák, és most a Fidesz - Tímea gyűlöletlistája végtelen

Nem ez az első eset, hogy Szabó Tímea verbális atombombát dob a magyar közéletre. Emlékszel, amikor a háromgyerekes anyák adómentességéről szóló vitában a magyar gyerekeket csirkékhez, a gyermekvállalást pedig csirketenyésztéshez hasonlította? Igen, jól olvastad: csirkék! Az ember már csak azt várta, hogy előkap egy kotkodácsoló hangot, és eljátssza a baromfiudvart a parlamentben. A Fidesz-frakció szóvivője, Németh Balázs akkor gyorsan helyretette: „A magyar gyerekek nem csirkék, a gyermekvállalás nem csirketenyésztés!”

De Tímea nem állt meg itt. Korábban a koronavírus-járvány alatt a kormány védőfelszerelés-küldését bírálta a határon túli magyar közösségeknek, amit a Fidesz „magyarellenes” támadásként értékelt. A pro-kormánypárti sajtó szerint Szabó „bakteriális fertőzésként” viselkedik a parlamentben, és célja nem a választók képviselete, hanem a „mérgezésük”. Oké, ez már kicsit olyan, mint egy sci-fi forgatókönyv, de az biztos, hogy Tímea nem spórol a drámai jelzőkkel, ha a Fideszről van szó.

Miért működik ez a botrány a közösségi médiában?

Szabó Tímea posztja olyan, mint egy tökéletesen időzített vírusbomba - tele van érzelmekkel, dühvel és drámával, amit a közösségi média imád. A „fideszes senkiházi gyűlöletkeltők” kifejezés például garantáltan felrobbantja a kommentmezőt, mert egyszerre hergeli a kormánypártiakat és lelkesíti az ellenzéki tábort. A probléma csak az, hogy a gyűlöletbeszéd-vádak oda-vissza röpködnek, és Tímea saját szavaival is bőven ad muníciót az ellenfeleinek. A közösségi média algoritmusai imádják az ilyen tartalmakat, mert a felháborodás és a viták kattintásokat és megosztásokat hoznak.

De nézzük a másik oldalt

Vajon Tímea csak a figyelmet hajhássza, vagy tényleg hisz abban, hogy a Fidesz egy gonosz birodalom, amit le kell rombolni? És ha ennyire utálja a kormánypártot, miért nem kínál konkrét megoldásokat ahelyett, hogy csak „fröcsög”? Kicsit olyan, mintha egy stand-up comedy előadáson lennénk, csak a poénok helyett csak a hiszti marad.

@fidesz.frakcio

Méltatlan hozzászólás a Parlamentben fidesz fideszfrakció fideszpress politika politikaitartalom politikus magyarpolitika csakafidesz stb sohatöbbetbaloldal magyarország magyarorszag magyarorszagazelső magyar magyarpolitika hungary hungarian hungarianpolitics politics patriota patriotak patriots kormány magyarországkormánya politikaitartalom némethbalázs @nemeth.balazs.vagyok

♬ eredeti hang – Fidesz-frakciò - Fidesz-frakciò

Forrás: Magyar Nemzet

 

 

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

