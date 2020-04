Megbüntették Szél Bernadettet

Nem lesz olyan ember, akinél a munkanélküli segély időszaka kifut, akkor az ne kapna ajánlatot a magyar gazdaságból, vagy a magyar államtól - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben. A kormányfő Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetőjének kérdésére válaszolva elmondta, hogy válság idején a vádaskodás helyett az ország érdeke lett volna fontosabb. Orbán Viktor szerint a Jobbik a baloldal szekerét tolja, és a párt már nem Jobbik, hanem „Ballik”, mostanra végérvényesen baloldali párttá vált. A szabadság, a szuverenitás, az alkotmányosság és a demokrácia ünnepére is felhív az a politikai nyilatkozat, amely a rendszerváltás utáni első szabadon választott Országgyűlés 1990. május 2-i alakuló ülésére emlékezik - közölte Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint megóvandók azok a vívmányok, amelyeket a rendszerváltás óta a magyar parlamentarizmus elért. 2583-ra nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 8 idős krónikus beteg, ezzel 280 főre emelkedett az elhunytak száma, 498-an már gyógyultan távoztak a kórházból. Fokozatosan nő a koronavírus-fertőzéssel kórházban ápoltak száma - mondta az országos tisztifőorvos. 931 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 52-en vannak lélegeztetőgépen. Már 33 gondozott hunyt el a Pesti úti idősotthonban koronavírus-fertőzéssel összefüggésben - közölte a koronavirus.gov.hu Biztató az állapota annak a fertőzött betegnek, akinek elsőként adtak be koronavírusból kigyógyult betegek vérplazmáiból kivont antitesteket Magyarországon - hangzott el az M1-en. A Kína és Magyarország közötti légihíd jól működik, folyamatos a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges áruk szállítása kínai nagyvárosokból - közölte Szijjártó Péter külügyminiszter az Országgyűlésben. Az elmúlt órákban 458 lélegeztetőgép és 25 ezer teszt érkezett Kínából - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. Népirtással vádolja a kormányt a volt SZDSZ-es Ungár Klára, az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet ügyvezető igazgatója. Szerinte a gazdaság újraindítása érdekében a kormány szabadjára fogja engedni a járványt. Senkinek nincs joga ahhoz, hogy bárkit lefasisztázzon – mondta Ozsváth Kálmán, az újpesti Fidesz önkormányzati képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Újabb botrány a Karácsony Gergely vezette Városházán: a korrupcióval vádolt kispesti szocialista polgármestert bizottsági elnöknek akarják kinevezni. Gajda Péter ráadásul azt a testületet vezetné, amelyik az összeférhetetlenséget és a vagyonnyilatkozatokat is ellenőrzi. Kispest fideszes önkormányzati képviselője szerint ez a kinevezés is azt mutatja, hogy a baloldalon semminek nincs következménye. 680 napra vonatkozóan semmilyen dokumentumot nem adott át a Demokratikus Koalíció az ÁSZ-nak – mondta Horváth Bálint, az Állami Számvevőszék szóvivője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Biztonságos körülmények közepette folyhatnak az írásbeli érettségi vizsgák - mondta Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Az államtitkár hangsúlyozta, ugyan semmi nincs még „kőbe vésve”, de valamikor dönteni kellett az érettségi időpontjáról, hiszen ennek komoly szervezési és logisztikai kritériumai vannak. Újraindult a járvány miatt leállított nyelvvizsgarendszer, online számonkérés négy vizsgaközpontban, 28 nyelven történhet - hangzott el a Kossuth Rádióban. A családok korábban is szívesen éltek a babakötvény lehetőségével, és a kialakult helyzetben nagy segítség, hogy április 27-től online is nyithatnak ilyen számlát - mondta Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke. Huszonötezer, a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került családot segített a Katolikus Karitász az elmúlt hónapban - közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Már igényelhető a mezőgazdasági szektorban dolgozó vállalkozások részére a teljes kamat-, költség- és díjmentes új Agrár Széchenyi Kártya - közölte Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója. Azért gyengül az Európai Néppárt, mert kezdi elveszíteni a karakterét, és ez igaz sok tagpártjára is - mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője a Kossuth Rádióban. Világszerte több mint 3 millióan fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálesetek száma meghaladta a 200 ezret a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint. Ukrajnában 392 új esettel 9009-re emelkedett az azonosított koronavírusos fertőzöttek száma, a betegségben elhunytaké 220-ra nőtt - közölte az ukrán egészségügyi minisztérium. Miután a nyugat-balkáni ország többségének vezetése úgy ítélte meg, hogy a koronavírus-járvány lecsengőben van, egyre kevésbé foglalkoznak már magával a fertőzésekkel vagy azok megelőzésével, inkább ismét a belpolitika felé fordul a figyelem. Csehországban folytatódik a közéletet és a gazdaságot korlátozó, márciusban bevezetett intézkedések fokozatos feloldása, amit a koronavírus-járvány terjedésének jelentős lelassulása tett lehetővé. Újabb 12 német tartományban lépett életbe a koronavírus-járvány miatt bevezetett maszkviselési kötelezettség, így a 16 közül már 15 tartományban kell eltakarni a szájat és az orrot. Olaszországban a diagnosztizált fertőzöttek száma meghaladta a 199 ezret, a járvány halálos áldozatainak száma 26 977-re emelkedett. Giuseppe Conte miniszterelnök bemutatta az olasz gazdaság május 4-ére tervezett újraindításának részleteit. Bár jövő hétfőtől is csak indokolt esetben lehet elhagyni a lakókörzetet, de engedélyezik a családtagok meglátogatását. Az Egyesült Királyságban meghaladta a 157 ezret a fertőzöttek száma, a járvány következtében összesen több mint 21 ezren vesztették életüket. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint továbbra is az a legfontosabb cél, hogy ne alakulhasson ki a koronavírus okozta Covid-19-járvány újabb hulláma. Franciaországban az elmúlt 24 órában 437 fővel, 23 293-ra emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. Spanyolországban eddig mintegy 224 ezer fertőzöttet regisztráltak, a járványnak 23 521 halálos áldozata van. Belgiumban átlépte a 46 ezret az igazoltan fertőzöttek száma, a járvány következtében 7207-en vesztették életüket. Hollandiában 38 425-re emelkedett az igazoltan fertőzöttek száma, a járvány következtében több mint 4500 elhunytat tartanak nyilván. Oroszországban a legfrissebb adatok szerint 87 ezer fölé emelkedett a nyilvántartott koronavírusos esetek száma, ami több mint háromezerrel meghaladja a kínai fertőzések számát. Izraelben szigorítják a kijárási korlátozásokat a koronavírus terjedésének megakadályozására, lezárják a gyászolók elől a katonai temetőket az emlékezés napján, és teljes kijárási tilalmat rendelnek el a függetlenség napján. Az Egyesült Államokban több mint 968 ezer fertőzöttet regisztráltak, a betegség következtében 54 ezer amerikai hunyt el. Üzenetet küldött egy partvidéki turistaövezet fejlesztési munkálatain dolgozó tisztviselőknek és munkásoknak Kim Dzsong Un észak-koreai vezető - adta hírül a phenjani állami hírügynökség, de továbbra sem tudni, hol van és egészséges-e. Mától kötelező a maszk, illetve az arcot eltakaró kendő vagy sál viselése a BKV járatain, a fővárosi boltokban és bevásárlóközpontokban, valamint csak így lehet igénybe venni a taxiszolgáltatásokat is 6 éves kor felett - közölte a BKV Zrt. A kialakult járványhelyzetre tekintettel a Volánbusz kéri, hogy az érettségizők lehetőség szerint elektronikus úton vásárolják meg jegyüket, bérletüket. Indiaikender-ültetvényt számoltak föl a rendőrök egy hódmezővásárhelyi házban, ahol a házkutatás során 137 gramm amfetamint is lefoglaltak - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Nyolcmillió forint értékű dohány volt abban a kocsiban, amelyet közúti ellenőrzésre állítottak meg Tokajban, a pénzügyi nyomozók orgazdaság miatt indítottak eljárást a sofőr ellen. Szigorú szabályok betartása mellett újrakezdhették az edzéseket a legjobb magyar úszók. Dárdai Pál idősebb fia, Palkó után középső gyermeke, Márton is bekerült a Hertha BSC labdarúgócsapatának első keretébe. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a koronavírus-járvány miatt háromról ötre növelné az egy meccsen becserélhető játékosok számát.