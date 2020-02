Megbüntették Sneider Tamás fiait

Mintegy 100-120 ezer migráns keresi a módját, hogy minél egyszerűbben továbbjusson Európában, újabb migránsmenet indulhat Bosznia-Hercegovinából - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Baranyi Krisztina polgármester a ferencvárosi képviselőtestület ülésén lehülyézte az éppen felszólaló fideszes Gyurákovics Andreát. Baranyi Krisztina azt mondta, bekapcsolva maradt a mikrofonja, és ezt a megjegyzést magában szerette volna tartani, bocsánatot azonban nem kért az érintettől. Egy kerületvezetőnek nem lehet így viselkednie egy testületi ülésen - így reagált a Fidesz-KDNP ferencvárosi képviselője Baranyi Krisztina kijelentésére. Gyurákovics Andrea elmondta: az ülésen az ellenzéki képviselők közül többen is elítélték Baranyi Krisztina kijelentését. Hozzátette: később a ferencvárosi polgármester nem kért tőle személyesen elnézést. Eldőlt, hogy nem tartja be ígéretét Karácsony Gergely főpolgármester - a Népszava által megszellőztetett költségvetési tervezet szerint mégsem jut minden nyugdíjasnak a kampányban beígért 20 ezer forintos fűtéstámogatásból. A visszafejlődés költségvetését fogadta el a balliberális többségű hódmezővásárhelyi közgyűlés - állítja a vásárhelyi Fidesz-KDNP frakció tagja a Magyar Nemzetnek adott interjúban. Cseri Tamás hangsúlyozta: a büdzsé főösszege néhány éve még mintegy húszmilliárd forint volt, míg most alig haladja meg a 15 milliárdot. Zaklatás miatt több százezer forintos pénzbüntetésre ítélte a Betyársereg öt tagját, köztük Sneider Tamás, a Jobbik volt elnökének fiait az Egri Járásbíróság. - írja a Magyar Nemzet. Hajtóvadászat zajlik a portál ellen, letörölték a PestiSrácok.hu új YouTube csatornáját is - közölte a portál főszerkesztője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Huth Gergely hangsúlyozta: ezt a csatornát azt követően hozták létre, hogy a korább, mintegy 7 éve működő fiókjukat törölték, ezzel sok évnyi politikai vitát és egyéb tartalmat semmisítettek meg. Az új Nemzeti alaptanterv és a szakképzés átalakítása ellen tüntetett a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a fővárosba. A magyar gazdaság tartós és kiegyensúlyozott növekedése, továbbá az Európai Unión belüli kimagasló teljesítménye alapján a Standard & Poor's hazánk BBB hitelminősítési besorolásának kilátását stabilról pozitívra változtatta - közölte a Pénzügyminisztérium A Fitch hitelminősítő intézet eddigi értékelésének megerősítése mellett döntött. Hazánk gazdasága korábban soha nem látott ütemben fejlődik, erősödik. Az ellenzék számára így alig marad más terület a kormánypolitika támadására, mint az oktatás és az egészségügy szapulása – közölte a Professzorok Batthyány Köre. A kormány segíti a munkanélkülivé váló ózdiak elhelyezkedését - közölte az innovációs és technológiai miniszter a városban, miután Riz Gábor fideszes képviselő társaságában önkormányzati vezetőkkel és az ABB cég vezetőivel egyeztetett. KSH: Az elmúlt évben 4,9 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék az előző évihez képest. A magyar gazdaság Európa élmezőnyében van, teljesítménye az elmúlt évekhez hasonlóan, 2019-ben is dobogós helyet ért el, meghaladta a kormány és a Pénzügyminisztérium várakozását - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Fidesz: Magyarország erősödik, amióta hátat fordított a baloldal rossz gazdaságpolitikájának, azonban fontos figyelmeztetés, hogy a baloldalt ma is az a Gyurcsány vezeti, aki tönkretette az országot, a magyar gazdaságot. A kormány azt szeretné elérni, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést az egyéni megoldások helyett - mondta Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára a MÁV digitális jegyértékesítéséről tartott sajtótájékoztatóján. 2023-tól már Azerbajdzsánból is érkezhet földgáz Magyarországra, évente 1-2 milliárd köbméternyi - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magyarországi látogatásra hívta Ferenc pápát a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus alkalmából Áder János köztársasági elnök - az államfőt négyszemközti audiencián fogadta a Szentatya a Vatikánban. Az Európai Unió hitelessége múlik azon, hogy sikerül-e a jövőben a bővítési folyamatot felgyorsítani - mondta Áder János köztársasági elnök, miután Rómában hivatalos megbeszélést folytatott Sergio Matterella olasz államfővel. Megerősítette változatlan stabil kilátással Magyarország befektetési ajánlású, „BBB" szintű államadós-besorolását pénteken a Fitch Ratings hitelminősítő. Felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az eddigi stabilról a hosszú és rövid lejáratú, devizában és forintban fennálló magyar államadósság-kötelezettségek befektetési ajánlású, "BBB/A-2" szintű besorolásának kilátását a Standard & Poor's. A Standard & Poor's szerint a magyar államadósság-besorolás kilátásának pozitívra javítása a magyar gazdaság erőteljes növekedési kilátásait tükrözi. Nem szabad hagyni, hogy az Európai Unió keleti tagállamai másodosztályú tagoknak érezzék magukat - hangsúlyozta Sebastian Kurz osztrák kancellár a müncheni konferencián. Egyre pusztítóbb a nemzetközi politika dinamikája - hangsúlyozta a német államfő a Müncheni Biztonságpolitikai Konferenciát megnyitó beszédében. Frank-Walter Steinmeier szerint a békésebb világ felépítését célzó együttműködés helyett egyre inkább jellemző a versengés, a konfliktus, a bizonytalanság, a kiszámíthatatlanság, a bizalomhiány és a nemzeti bezárkózás. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke az új, 2021 után érvényes hétéves költségvetésre vonatkozó javaslatainak nyilvánosságra került részletei szerint egyebek mellett megkettőzné a migráció kezelésére és a határvédelemre szánt uniós pénzeket. Több migráns érkezett tavaly Kelet-Afrikából a tengeren Jemenbe, mint Európába a Földközi-tengeren át - közölte a Nemzetközi Migrációs Szervezet. Segíteni kell az Európai Unió külső határán fekvő tagországoknak, különben újabb menekültválság vár a közösségre – mondta Horst Seehofer német belügyminiszter a Bild című lapnak. Marjan Sarec szlovén ügyvezető kormányfő arra kérte a parlament illetékes bizottságát, hogy mielőbb vitassa meg a szlovén pártok és médiaérdekeltségeik szerinte problematikus külföldi finanszírozását. Házkutatásokat tartottak öt németországi tartományban, és elfogtak 12 embert szélsőjobboldali terrorista szervezkedés gyanúja miatt. Oroszország és Fehéroroszország egyesítése mellett kardoskodott Vlagyimir Putyin orosz elnök a két ország gazdasági integrációjának kérdéseiről Szocsiban tartott tárgyalásokon - közölte Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök. A Covid-19 járványt okozó koronavírus kiindulóponjának számító kínai Hupej tartományban tovább szedi áldozatait a járvány, de a tartományon kívül ismét csökkent a további megbetegedések száma - közölte Pekingben a kínai nemzeti egészségügyi bizottság. Egyiptomból jelentették az új koronavírussal fertőzött első beteget az afrikai kontinensen. Újabb katonai támaszpontot vont ellenőrzése alá a szíriai hadsereg Aleppó tartomány nyugati részén. A szíriai ellenzéki fegyveresek ismét lelőttek egy, a kormányerőkhöz tartozó helikoptert a felkelők utolsó bástyájának számító Idlíb tartományban. Izrael légicsapást mért szíriai fegyverraktárakra - a támadás következtében hét fegyveres életét vesztette. Washington március 18-ával 10-ről 15 százalékra emeli az európai Airbus repülőgépeket sújtó büntetővámot - jelentette be az amerikai kereskedelmi főtárgyaló, Robert Lighthizer hivatala. Jelentősen szigorítaná az Európai Unió a légi utasok kártérítéséről szóló irányelvet - az utasoknak nehezebb lenne kompenzációt kérni a légitársaságtól. Legalább 21 ember életét vesztette Mali központi részén, a forrongó Mopti régió egyik falva ellen végrehajtott támadásban. Legalább tizenöt gyerek életét vesztette, és sokan megsérültek Haitin egy árvaházban kitört tűzben. Megölte 50 éves lányát, majd magával is végezni próbált egy idős férfi Mosonmagyaróváron. Felmentette az emberölés vádja alól és szabadlábra helyezte a Prisztás József megölésével vádolt Hatvani Istvánt a perújítási tárgyalásban a Fővárosi Törvényszék. A felbujtás miatt elítélt Portik Tamás és a bűnsegédlet miatt elítélt Fazekas Ferenc esetében elutasították a perújítást. A koronavírus megjelenése óta egy olyan új kiberbűnözői módszer van kibontakozóban, amely a felhasználók járvánnyal kapcsolatos kíváncsiságára, félelmére épít - hívta fel a figyelmet a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézete. Női kézilabda NB I: Kisvárda - Siófok 20:32; Mosonmagyaróvár - Békéscsaba 29:28; Dunaújváros - FTC 24:30 Férfi kézilabda Magyar Kupa, negyeddöntő: Balatonfüredi KSE - Mezőkövesdi KC 38:24 A koronavírus-járvány ellenére az Egészségügyi Világszervezet szerint nincs ok a tokiói nyári olimpia lemondására, törlésére - közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.