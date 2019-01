Megbomlott a szakszervezeti egység

Az ellenzék azt a hamis látszatot kívánja kelteni, mintha minden munkavállaló egy emberként állna mögötte, mintha minden munkavállaló őket támogatná, de ez nincs így. Az ellenzék számára a téma pusztán ürügy, a szakszervezeti tagságot csak fel akarják használni saját politikai céljaik eléréséhez – mondta Palkovics Imre.

Ha valaki túlórázik, azt ki kell fizetni, de a kollektív szerződés rögzíthet kevesebb túlórát is a törvény szerint. Ez a munka lenne a szakszervezeti munka igazi terepe, ahogy a három éves munkaidőkeret kiterjesztését is csak a szakszervezetek révén lehetne a munkaadóknak megvalósítani – véli a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke.

A tiltakozó szakszervezetek körülbelül a négy és félmillió munkavállaló 10 százalékának lefedettségével bírnak, 400-450 ezer dolgozót képviselnek. A Liga Szakszervezetek és a Munkástanácsok is körülbelül ugyanennyi dolgozót képviselnek, és rajtuk kívül még másik két szervezet is működik. Fontos azonban azt látni, hogy nem lehet biztosra venni azt, hogy a most sztrájkra hívott 450 ezer ember egységesen részt venne bármilyen ellenzéki demonstrációban, aminek valós célja a kormánybuktatás és nem a munkavállalói érdekek képviselete – mutatta be a helyzet hátterét a Munkástanácsok vezetője.