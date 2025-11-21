Keresés

2025. 11. 21. Péntek Olivér napja
Belföld

Megbízható „elvtársak” is vannak a Tisza Párt jelölt listáján + videó

2025. november 21., péntek 12:30 | HírTV
baloldal jelöltek Magyar Péter Tisza Párt

A baloldalhoz köthető szereplők sikerét hozhatja a Tisza előválasztása Tolna vármegyében. A három választókerületből kettőben is szocialista hátterű jelöltek futhatnak be.

  • Megbízható „elvtársak” is vannak a Tisza Párt jelölt listáján + videó

Több vármegyében is feltűnnek olyan aspiránsai a Tisza Pártnak, akik több szállal köthetők a szocialistákhoz. Tolna vármegye 1-es és 3-as számú egyéni választókerületében induló jelöltek például ugyanannál a baloldalhoz köthető önkormányzati cégnél töltenek be jelenleg vezető pozíciót. Sárosi József vezérigazgató, Cseh Tamás pedig üzemeltetési vezető.

A szocialista vármegyefoglalási kísérlet nem ér véget Szekszárdon és Pakson, hiszen a dombóvári-bonyhádi – vagyis a 2-es számú tolnai – választókerületbe is jutott balliberális tiszás jelöltaspiráns.

Gulyás Eszter és családja baloldalisága közismert Bonyhádon – írja a Magyar Nemzet. A lap szerint mindig megbízható elvtársakként voltak elkönyvelve, főleg amikor választási szavazatszámlálókat kerestek. Ráadásul Gulyás Eszter nagyapja az a Schwarcz Tibor, aki információk szerint már a rendszerváltás előtt, a Kádár-korszakban is tényező volt, ugyanis többek között a járási tanács végrehajtó bizottságának és az MSZMP járási bizottságának is tagja volt.

 
 

Kapcsolódó tartalmak

