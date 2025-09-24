Keresés

2025. 09. 24. Szerda Gellért, Mercédesz napja
Megbénult Budapest belvárosának közlekedése a taxisok demonstrációja miatt + videó

2025. szeptember 24., szerda 11:51 | HírTV

A városháza épülete elé szervezett demonstráció apropója, hogy ma szavaznak a fővárosi közgyűlésen a taxisokat érintő rendeletmódosításról.

  • Megbénult Budapest belvárosának közlekedése a taxisok demonstrációja miatt + videó

A helyszínről Papp-Laib Marcell tudósított.

