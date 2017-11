Megbénította Budapestet a kínai delegáció látogatása

A Hír TV élő adása alatt szabálytalanodott egy autós – akkora volt a dugó Budapesten a Hungária körúton, hogy a járdán kerülte ki a kocsisort. A Kína–Kelet-Közép-Európa csúcstalálkozó miatt számos útszakaszt zártak le, több helyen a tömegközlekedést is korlátozták.

Szakértők szerint nem szokatlanok az erőteljes biztonsági intézkedések, hisz a kínai miniszterelnök szerepel a világ legvédettebb embereinek listáján, ennek ellenére terrorcselekménytől nem tartanak.

„Kínában a muszlim szeparatisták Kelet-Turkesztánban szoktak merényleteket végrehajtani, és most már külföldön is fogtak ujgur származású terroristát, de Magyarországon kicsi az ujgur kommuna. Általában olyan helyeken szoktak robbantani a külföldiek, ahol van jelentős kommunájuk; nem hinném hogy most terrorfenyegetettség lenne. Nemcsak a kínai miniszterelnök van itt, hanem tizenhat másik ország kormányfője is; én is nagyon nehezen jutottam be a munkahelyemre. De hogyha fenn akarunk lenni a térképen, akkor időnként muszáj ilyeneket vállalni” – fejtette ki Salát Gergely Kína-szakértő.

Egy ország vezetősége nem engedheti meg, hogy ilyen magas rangú politikai vendégek esetén ne a legszigorúbb protokoll lépjen érvénybe – teszi hozzá a Hír TV-nek nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő.

„Fokozott figyelemmel kísérik a rendőri erők és a nemzetbiztonsági szolgálat a konferencia előkészítését. A külföldi delegációk miatt – különböző helyszínek jönnek számításba a szállodáktól kezdve a különböző találkozók színhelyéig – ez gyakorlatilag az egész várost érinti” – mondta Kis Benedek József.

Szerdáig van lezárva egyebek mellett a Lánchíd és a pesti alsó rakpart is.