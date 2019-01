Megbéníthatják a budapesti forgalmat a tüntetések

Budapest több pontján is megbéníthatják ma a forgalmat a túlóra-törvény ellen demonstrálók. Már délelőtt elkezdődnek, délután pedig – a szervezők tervei szerint – a főváros számos pontjára kiterjednek a kormányellenes tüntetések. Az előzetes bejelentés szerint a demonstráció este 18 órakor a Parlament előtt zárul.

A demonstráció hivatalosan 18 órakor fejeződik be, de ezután folytatódnak majd a megmozdulások Budapesten. Az Origo – egy birtokába került dokumentumra hivatkozva – azt írta, hogy a szervezők előre készültek, hogy a tüntetők szervezetten lepjék el a várost. A Momentum a Budai Várba viszi majd a tömeg egy részét, de a Margit hidat is várhatóan lezárják, és az Oktogonra is külön demonstráció készül, ahol szintén megbénítanák a forgalmat. A szervezők ezekről még tavaly év végén egyeztettek.