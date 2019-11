Megállt az idő!

Az elmúlt évek legsúlyosabb szexuális zaklatási botránya robbant ki a Katona József Színházban miután a színház egy közleményt adott ki arról, hogy az egyik "szerződéses munkatársuk több esetben is erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett a színház dolgozóival."

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A színházi zaklató pedig Gothár Péter. A rendező a Katona József Színház Facebook oldalán vallotta be, hogy erkölcsileg "elfogadhatatlan módon" közeledett egy kolléganőjéhez. Azt írta:

Pár nappal később bocsánatot kért tőle és nagyon sajnálja a történeket.

Az Origo értesülése szerint a volt SzDSz-es országgyűlési képviselő-jelölt Gothár rendszeresen, súlyosan zaklatta női kollégáit. A színház közleménye szerint a Kossuth-díjas rendezővel szerződést bontottak és kitiltották az intézmény területéről. Rendőrségi vizsgálatról azonban nem szóltak.

Katona József Színház Facebook oldalán a rendező a következő közleményt jelentette meg:

"Eddigi szellemi bázisomat, szeretett munkahelyemet, a Katona József Színházat kérem meg arra, hogy közleményemet a nyilvánosság elé bocsássa.

Egy évvel ezelőtt erkölcsileg elfogadhatatlan módon közeledtem színházunkban egy munkatársnőmhöz. Pár nappal később bocsánatot kértem és kaptam tőle.

Most, hogy ez az eset a színház, s azon keresztül az ország nyilvánossága elé került, szeretném bocsánatkérésemet nyilvánosan is megismételni. Nagyon sajnálom, ami történt. Ahogyan azt is, hogy nyers stílusommal, rossz modorommal vagy erkölcsileg kifogásolható viselkedésemmel valaha bárkit megbántottam.

Gothár Péter"

Schilling Árpád, rendező szintén Facebook oldalán nyilatkozott az ügyről:

"Aki a színpadon fiatal színésznőket fogdos, és ezt rendezői módszernek nevezi, az aljas ember. Minden tiszteletem azoké a bátor kolléganőké, akik végre belátták, hogy ez nem mehet tovább, nem fertőzheti a légkört, nem szedhet újabb áldozatokat, valahogy meg kell állítani. Borzalmas nehéz egy fiatal embernek fölvállalni egy elismert művésszel szemben, hogy amit az művészet címszó alatt csinál, az bizony zaklatás. Tanított engem is az illető. Akit nem tartott tehetségesnek, azt porig alázta. (Ellentétben az olyan tisztességes és kiváló tanárokkal, mint Székely Gábor!) Mindig volt, aki megúszta, és volt, aki nem. Fogalmam sem volt róla, mit lehet tenni az ilyenekkel, azon kívül, hogy az ember megalázkodott és szívta a fogát. A mostani eset is példázza, hogy csak az áldozatok tudják leleplezni a a tettest. Ha van támogatás, ha van empátia, akkor ez sikerülhet. Gratulálok a Katonának, hogy lezárta végre ezt az ügyet, amelyről annyian tudtunk már évek óta, de vagy nem volt jogunk, vagy nem volt bátorságunk megnevezni az illetőt. Remélem, hogy az SZFE és a többi érintett színház is felébred most már, és megelőzi, hogy újabb hasonló esetek történhessenek. Az illetőnek pedig azt kívánom, hogy kapjon kellő segítséget, hogy legyen ereje kiállni a nyilvánosság elé, és Marton Lászlóval ellentétben, komolyan és kimerítően kérjen bocsánatot mindazoktól, akiket végigtapizott testileg vagy lelkileg.

Újra felhívom az intézményvezetők figyelmét (politikai hovatartozás ebben a kérdésben irreleváns) arra, hogy nem a lebukás jelenti a kockázatot a színház számára, hanem a bűnismétlés! Ne a nézőszámot méricskéljétek, hanem a lelkiismeretet! Hajrá!"

HírTV