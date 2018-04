Megállapodtak a parlamenti bizottságok felépítéséről

Harminc órával a tárgyalások kezdete után megállapodott az ellenzék és a kormánypárt a parlamenti bizottságok felépítéséről. Ezek a korábbiakhoz hasonló struktúrára épülnek a következő négy évben is, de a bizottságok vezetői tekintetében sem lesz túl sok változás. A népjóléti bizottságot ellenzéki képviselő vezeti majd, cserébe a kulturális, amely magában foglalja az oktatást is, a Fidesz vezetése alá kerül majd. Az eddigiek szerint a kormánypárt kezében 10, míg az ellenzékében 5 bizottság lesz a következő ciklusban is.

– Ugyanaz a 15 bizottság maradt, 14 szakbizottság és a törvényalkotási bizottság, amelyben 2014-ben megállapodtunk és amely az elmúlt négy évben is az országgyűlésben működött, és a törvényalkotási és kormányzati ellenőrzéssel összefüggő feladatokat ellátta. A tisztségviselők száma csekély mértékben nőtt, ahhoz, hogy a több ellenzéki frakció egymással meg tudjon egyezni, ami nem volt könnyű, erre volt szükség, mi igyekeztünk ezt konstruktív módon elősegíteni – fogalmazott Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke.