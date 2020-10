Megállapodás született a budapesti üzleti turizmus fellendítése érdekében

1322 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 28 631 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 17 beteg, így az elhunytak száma 798 főre emelkedett, 6349-en pedig már meggyógyultak. A kormány meghozta a járvány kordában tartásához szükséges döntéseket, hogy megvédje az emberek életét és egészségét, de közben ne kelljen leállnia az országnak - hangsúlyozta a kormányszóvivő az M1-en. Szentkirályi Alexandra elmondta: a védekezés másik fontos eleme az influenza elleni védőoltás, amelyet nem csak a 65 év felettiek és a krónikus betegek, hanem mindenki ingyen megkaphat. Operatív törzs: A koronavírus-járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének, életének megóvása érdekében döntött a kormány a schengeni belső határellenőrzés meghosszabbításáról. Kiszállási díjjal, csomagajánlatokkal vagy éppen a PCR teszt felfüggesztésével játsszák ki a magánklinikák a hatósági árat bevezető rendeletet – derítette ki a Hír TV Panaszkönyv című műsora. Országszerte rendben elindult a diákok testhőmérséklet-ellenőrzése a szakképző iskolákban - jelentette ki Schanda Tamás, az ITM parlamenti államtitkára, amikor digitális testhőmérő kaput adott át a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrumban. Újabb pécsi iskolában rendeltek el karantént koronavírus miatt. Százhúsz százalékkal növelné az orvosok bérét a kormány a Magyar Orvosi Kamara korábbi 80 százalékos javaslatával ellentétben – közölte a Magyar Nemzet. A lap információi szerint már megkezdődtek a tárgyalások a kormány és a MOK között. Elismerte az Informátornak Kispest szocialista polgármestere, hogy ismeri V. Ákost, azt a személyt, aki arcát vállalva beszélt a műsorban arról, hogy ő maga szem és fültanúja volt mindannak, ami a Lackner-féle hangfelvételeken hallható. Elfoglalták a Színház- és Filmművészeti Egyetem filmes képzésnek helyet adó Szentkirályi utcai épületet is az intézmény diákjai. Az SZFE Vas utcai épületét még szeptember elején vonták blokád alá a hallgatók. Lemondott család-, szociális és sportért felelős tanácsnoki tisztségéről és a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-ben betöltött felügyelő bizottsági tagságáról Joób Márton (Összefogás Szegedért) önkormányzati képviselő. Sokat tett és dolgozott Budapestért Demszky Gábor és Tarlós István, a két korábbi városvezető - mondta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán, azzal kapcsolatban, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntött a két politikus díszpolgári címéről. A DK képviselői nem szavazták meg Tarlós István díszpolgárságát. A családok életszínvonalának megtartása ugyanolyan fontos, mint az emberi élet megvédése és a gazdaság talpra állítása - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Kossuth rádióban. Szeptember végéig több mint százezer egykori és jelenlegi hallgató kapta kézhez nyelvvizsga nélkül oklevelét a felsőoktatási intézményektől - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztossá nevezte ki Ovádi Péter fideszes képviselőt Nagy István, az agrártárca vezetője - közölte az Agrárminisztérium. A védelmi képesség építéséről beszélt Benkő Tibor honvédelmi miniszter Győrben, kiemelve, hogy a Magyar Honvédség a térség meghatározó haderejévé szeretne válni. Az Európai Unió és annak értékei kereszténydemokrata értékek, ezért amikor a „brüsszeli demokráciával harcolunk”, akkor mi vagyunk hűségesek az alapító atyák örökségéhez - jelentette ki Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. Az Európai Bizottság jogállamisági jelentése hozott anyagból dolgozik. Megbízhatóságát és objektivitását az határozza meg, hogy milyen forrásokra támaszkodik – írta Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebookon. A kormány a külpolitikában is a keresztény gondolkodású politikát képviseli – hangsúlyozta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. Az erős érdekképviselet a kárpátaljai magyarság megmaradásának garanciája - erről Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára beszélt egy online konferencián. A bajor vállalatok nagyon fontos szerepet játszanak a magyar gazdaság fejlődésében - emlékeztetett a Nürnbergben tartózkodó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Ha a jogállamisági viták akadályozzák a koronavírus-járvány miatt szükséges pénzügyi alap működését, lehetőség van kormányközi megoldásra- mondta Orbán Viktor a brüsszeli európai uniós csúcstalálkozó előtt. A miniszterelnök hangsúlyozta: most válság van Európában, most válságot kell kezelni, ezt a pénzügyi alapot minél gyorsabban elérhetővé kell tenni az országok számára, és nem lehet akadályozni a jogállamiságról szóló vitákkal. Szankciók bevezetése mellett döntöttek Fehéroroszországgal szemben csúcstalálkozójukon az európai uniós tagállamok vezetői a szeptemberi elcsalt elnökválasztás, illetve az azt követő megmozdulások részvevői elleni erőszakos fellépés miatt. Az uniós állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács rábólintott a Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő által a visegrádi csoport nevében javasolt, Fehéroroszországnak szánt "új Marshall-tervre" - közölte Piotr Müller lengyel kormányszóvivő. Már 34,2 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 021 765, a gyógyultaké pedig 23,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Pozitív lett Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania koronavírustesztje. Ezt a politikus jelentette be Washingtonban azt követően, hogy az egyik közeli tanácsadójának is pozitív lett a vírusvizsgálati eredménye. Csehországban 3493 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ami az eddigi legmagasabb napi növekedés. Lengyelországot és Törökországot is levette a karanténkötelezettség alól mentesített országok listájáról a brit kormány. A listáról Magyarország már korábban lekerült. Súlyos a járványhelyzet Ukrajnában, egymás után két nap döntötte meg négyezer fölötti esettel a korábbi csúcsot az újonnan regisztrált betegek száma, a kórházi ápolásra szorulóké is megint több mint hétszázzal nőtt. Lengyelországban 1967 új koronavírus-fertőzéses esetet regisztráltak, a legtöbbet a járvány kitörése óta; a romló járványhelyzet miatt több járásra terjesztik ki a szigorú egészségügyi intézkedéseket. Egy nap alatt 2548 új fertőzöttet szűrtek ki Olaszországban, ami a legmagasabb adat április 24. óta. Giuseppe Conte miniszterelnök bejelentette, hogy január végéig tervezi a veszélyhelyzet meghosszabbítását. Az arcvonal teljes hosszában dúlnak a harcok a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabahban. Szíria elutasít a kapcsolatok rendezésére vonatkozó minden megállapodást Izraellel, mert az ilyen egyezségek szerinte ártanak az araboknak, különösen pedig a palesztinok ügyének. Libanon és Izrael az ENSZ közvetítésével tárgyalni fog a vitatott tengeri és szárazföldi határokról - jelentette be Nabih Berri, a libanoni parlament elnöke. Nagyjából háromezer migráns indult útnak Hondurasból az Egyesült Államok felé, több mint kétharmaduk engedély nélkül átkelt a guatemalai határon. Tovább terjedt a tűz az Amazonas vidékén és a Pantanal mocsárvidéken 2020 első kilenc hónapjában, jóllehet Jair Bolsonaro brazil elnök továbbra is tagadja ezt, és a civil szervezeteket, valamint a bennszülötteket okolja az erdőirtásért. Szeptember 1. és 28. között 190 esetben volt szükség iskolaőrök intézkedésére - közölte a Népszava megkeresésére az Országos Rendőr-főkapitányság. Összehangolt akcióban elfogták a rendőrök szerdán egy betörőbanda tagjait, akik több mint 16 millió forintot zsákmányoltak - tájékoztatott a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Összeütközött egy tehergépkocsi és egy személyautó az 57-es főúton, Babarc közelében, a balesetben a személykocsi egyik utasa meghalt - közölte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság. Pótlóbusz jár az M2-es metró helyett az Örs vezér tere és a Puskás Ferenc Stadion között két, egymást követő októberi hétvégén - közölte a BKK. A 25 év után főtáblás Ferencváros a Juventus, az FC Barcelona és a Dinamo Kijev csapatával került azonos csoportba csütörtökön a labdarúgó Bajnokok Ligája sorsolásán. Az Európai Labdarúgó Szövetség engedélyezi, hogy az égisze alá tartozó mérkőzéseken a stadionok legfeljebb harmincszázalékos kihasználtsággal fogadjanak hazai nézőket. Ez azt jelenti, hogy a Ferencváros, amely a Juventus, az FC Barcelona és a Dinamo Kijev csapatát is vendégül látja majd a BL csoportkörében, nagyjából 7 ezer szurkolót engedhet be a Groupama Arénába. A Standard Liege hátrányból fordítva 3:1-re legyőzte a vendég MOL Fehérvárt a labdarúgó Európa-liga utolsó, negyedik selejtezőkörében, így a belga csapat jutott főtáblára, a magyar pedig kiesett.