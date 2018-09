Megállapodás: megkapják elmaradt túlórapénzüket a Honvédkórház orvosai

2018. SZEPTEMBER 5., SZERDA SZIJJÁRTÓ PÉTER: SZÜKSÉG VAN EGY ERÕS EURÓPAI UNIÓRA, AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG EREJE AZ ERÕS TAGÁLLAMOKON ALAPSZIK. EURÓPA FÖDERALISZTIKUS KONCEPCIÓJA ZSÁKUTCA, A TAGÁLLAMOKAT GYENGÍTI A NEMZETI HATÁSKÖRÖK ELVÉTELE TETTE HOZZÁ A KÜLÜGYMINISZTER. KSH: 5,4 SZÁZALÉKKAL NÕTT A KISKERESKEDELMI FORGALOM JÚLIUSBAN AZ EGY ÉVVEL KORÁBBIHOZ KÉPEST. VARGA MIHÁLY: AZ IPARI TERMELÉS, A FOGYASZTÁS, A FOGLALKOZTATÁS ÉS A BERUHÁZÁSOK VÁRHATÓ BÕVÜLÉSE FENNTARTHATÓVÁ TESZI A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉST M1. NÉGY SZÁZALÉK FELETTI GDP-NÖVEKEDÉS VALÓSULHAT MEG AZ IDÉN, A KISKERESKEDELMI FORGALOM 6 SZÁZALÉK KÖRÜL BÕVÜLHET ELEMZÕK SZERINT. TÖBB MINT 600 MILLIÁRD FORINT JUT OKTATÁSRA 2019-BEN, ENNEK JELENTÕS HÁNYADA A BÉREKET FEDEZI MONDTA RÉTVÁRI BENCE AZ M1-EN. A NEMZETI PEDAGÓGUS KAR HELYZETÉRTÉKELÉSE SZERINT BÉREMELÉSRE VAN SZÜKSÉG A PEDAGÓGUSOK LEMORZSOLÓDÁSÁNAK MEGÁLLÍTÁSÁHOZ. A SARGENTINI-JELENTÉS VITÁJA ÉS AZ EP-VÁLASZTÁSRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS LESZ A FÕ TÉMA A FIDESZ-KDNP VELENCEI FRAKCIÓÜLÉSÉN MAGYAR IDÕK. RÉTVÁRI BENCE: KÓRHÁZREFORMOT TERVEZ A KORMÁNY A HATÉKONY GAZDÁLKODÁS ÉS A VALÓS TELJESÍTMÉNY SZERINTI FINANSZÍROZÁS MAGVALÓSÍTÁSA CÉLJÁBÓL. EMELKEDETT AZ ÜZEMANYAGOK ÁRA: A BENZIN 2, A GÁZOLAJ 4 FT-TAL DRÁGULT. AZ IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG ELÉ VISZI A MIGRATION AID PÁRTTÁ ALAKULÁSÁNAK ÜGYÉT A FIDESZ. KÖZÉRDEKÛ ADATIGÉNYLÉSSEL FORDUL A FÕPOLGÁRMESTERI HIVATALHOZ A PÁRBESZÉD A PATKÁNYOK ELSZAPORODÁSA MIATT. DAVID LIDINGTON BRIT MINISZTERELNÖK-HELYETTESSEL TÁRGYALT SZIJJÁRTÓ PÉTER BUDAPESTEN. SZIJJÁRTÓ: MAGYARORSZÁG ARRA TÖREKSZIK, HOGY A BREXIT UTÁN IS SZOROS EGYÜTTMÛKÖDÉS LEGYEN A KÉT ORSZÁG KÖZÖTT. ANGELA MERKEL: NÉMETORSZÁG ÉS CSEHORSZÁG EGYETÉRT, HOGY AZ EU ÉS TÖRÖKORSZÁG MENEKÜLTÜGYI MEGÁLLAPODÁSA MINTA LEHET MÁS TAGÁLLAMOK SZÁMÁRA. KÉT OROSZ GYANÚSÍTOTTAT NEVEZETT MEG A BRIT VÁDHATÓSÁG A SZKRIPAL-ÜGYBEN. BRIT MINISZTERELNÖK: BIZONYÍTÉKOK TÁMASZTJÁK ALÁ, HOGY A GYANÚSÍTOTTAK AZ OROSZ KATONAI HÍRSZERZÉS ÜGYNÖKEI. OROSZ KÜLÜGYI SZÓVIVÕ: MOSZKVÁNAK NEM MOND SEMMIT AZ ANGLIAI MÉRGEZÉSSEL KAPCSOLATBAN MEGNEVEZETT KÉT GYANÚSÍTOTT. A BRIT ÜGYÉSZSÉG EURÓPAI ELFOGATÓPARANCSOT BOCSÁT KI, MERT AZ OROSZ ALKOTMÁNY TILTJA OROSZ ÁLLAMPOLGÁROK KIADATÁSÁT. BEJELENTETTE MANFRED WEBER, HOGY INDUL AZ EURÓPAI NÉPPÁRT CSÚCSJELÖLTI TISZTSÉGÉÉRT. HA A NÉPPÁRT NYER AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSON, WEBER LEHET AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÚJ ELNÖKE. VIZSGÁLATOT INDÍTOTT A ROMÁN ÜGYÉSZSÉG AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIS TERJEDÉSE MIATT. 11-RE EMELKEDETT A JAPÁNBAN PUSZTÍTÓ DZEBI TÁJFUN HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA, 340-EN MEGSÉRÜLTEK. A TÁMOGATÁSOK FOKOZÁSÁT KÉRTÉK A VENEZUELÁVAL SZOMSZÉDOS ORSZÁGOK A HOZZÁJUK BEVÁNDORLÓK NAGY SZÁMA MIATT. NÉMET BELÜGYMINISZTER: TOVÁBBRA SINCS TARTÓS MEGOLDÁS A MIGRÁCIÓS VÁLSÁGRA AZ EURÓPAI UNIÓBAN. VILLAMOSSAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ A BUDAPESTI NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJÁN, NEM SÉRÜLT MEG SENKI. TÖBB MINT EGY TONNA JELÖLETLEN ZÖLDSÉGET ÉS GYÜMÖLCSÖT TALÁLTAK A NAV MUNKATÁRSAI EGY TEHERAUTÓBAN MAKÓN, A BÍRSÁG MILLIÓS IS LEHET. KÉT KAMION ÜTKÖZÖTT AZ M0-SON NAGYTÉTÉNYNÉL, AZ M5-ÖS FELÉ VEZETÕ OLDALON, A BALESETBEN NEM SÉRÜLT MEG SENKI. MÛSZAKI HIBA MIATT AKÁR ÖTVEN PERCET IS KÉSHETNEK A VONATOK A BUDAPEST-PUSZTASZABOLCS VONALON. TÖBB MÉTERT ZUHANT EGY NYOLCÉVES GYERMEK, MIUTÁN KIESETT EGY KAPOSVÁRI KÓRHÁZ ABLAKÁN, SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT. FELOLDOTTÁK A TÛZGYÚJTÁSI TILALMAT CSONGRÁD ÉS BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN. HAZAHOZTÁK SVÁJCBÓL ÉS KIHALLGATTÁK A CSENGERI ÖRÖKÖSNÕKÉNT ELHÍRESÜLT SZ. GÁBORNÉT, AKIT CSALÁS GYANÚJA MIATT KÖRÖZTEK.