Megalapozott lehet a bűncselekmény gyanúja Dobrev Klárával szemben + videó

Egy rágalmazó kijelentés, hazugság, minden valóság alapot nélkülöz, ezért két pert fogunk indítani - ezt mondta korábban a volt köztársasági elnök Dobrev Klára kijelentésével kapcsolatban. A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője a kegyelmi ügy kapcsán vádolta meg Áder János húgát, hogy ő is bűnös a botrányban. Pölöskei Gáborné Áder Annamária ezután feljelentette Dobrev Klárát . A bíróság most éppen ezért indítványozta az Európai Parlament elnökénél, hogy függessze fel Dobrev Klára mentelmi jogát.

