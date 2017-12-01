2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Megalakult az árnyékbizottság

Hír TV

2017. december 1., péntek 17:46

Megalakult a rendvédelmi szervek működését vizsgáló árnyékbizottság a Jobbik, az LMP és több független képviselő részvételével. Demeter Márta, az LMP országgyűlési képviselője szerint a bizottságra azért van szükség, mert a kormány rendszeresen hivatkozik nemzetbiztonsági ürügyre vagy terrorveszélyre anélkül, hogy ezt bármivel is alátámasztanák.

Az árnyékbizottság először a rendvédelmi szervek vezetőit kérdezné arról, miként biztosítják a jövő évi választások tisztaságát és a szavazás rendjét.

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