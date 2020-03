Megadóztathatóak a reklám multik

Diagnosztizálták az ötödik koronavírus-fertőzöttet Magyarországon, egy 70 éves magyar, súlyosan beteg férfit - olvasható a koronavirus.gov.hu honlapon. A közlemény szerint az idős férfit valószínűsíthetően külföldön élő fia fertőzte meg, aki február közepén látogatta meg, előtte Olaszországban és Párizsban is járt. Színházban és tai chi edzésen is járt, feltételezhetően már betegen az iráni koronavírusos diák barátnője. A férfi pedig részt vett egy születésnapi bulin is. A fertőzött iráni diákoknak azonnal alá kellett volna vetniük magukat a vizsgálatnak - mondta a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Farkas Örs arra hívta fel a figyelmet, hogy a tájékozódni kívánó emberek a kormányzati tájékoztatást vegyék alapul és ne azokét, akik a vírus jelenlétéből politikai tőkét kívánnak kovácsolni. Hat magyar állampolgár hagyhatta el a koronavírus miatt elrendelt karantént a világ különböző pontjain - közölte Facebook-oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Demokratikus Koalíció a koronavírus miatt felfüggeszti a teljes ellenzéki összefogásért indított aláírásgyűjtést és az országjárást - közölte Facebook-oldalán Gyurcsány Ferenc pártelnök. Az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét nevezte az MSZP elnöke pártja készülő stratégiája egyik kulcsmomentumának a nemzetközi nőnap alkalmából tartott rendezvényen. Tóth Bertalan hangsúlyozta, ma Magyarországon két hónapot „fizetés nélkül dolgoznak a nők”, ennyivel keresnek ugyanis kevesebbet a férfiaknál. Szerinte ez is jelzi, hogy van feladatuk a közéletben, küzdeni kell a nők egyenjogúságáért. Informális megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnök és David Cornstein, az Egyesült Államok budapesti nagykövete feleségeik társaságában. Osztrák rendőrök is segítenek Magyarország déli határának védelmében - közölte a rendőrség. Az Európai Unió és Törökország között 2016-ban megkötött migrációs paktum nem nemzetközi szerződés, hanem politikai megállapodás volt - hangsúlyozta Tóth Norbert, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója az M1-en. Ma már magától értetődőnek tűnik, hogy az Európai Unió külső határait meg kell védeni. Orbán Viktornak igaza volt, és megérdemli, hogy bocsánatot kérjenek tőle – írta a Die Presse című osztrák lap. Törökországnak abba kell hagynia a hamis információk terjesztését a migránsok felé, miszerint Európa határai nyitva állnak előttük - hangsúlyozták az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei a zágrábi rendkívüli ülésükről kiadott nyilatkozatukban. Recep Tayyip Erdogan török elnök a 2016-os EU-török migrációs megállapodás felülvizsgálatát kérte telefonon Angela Merkel német kancellártól. Az út veszélyeire tekintettel Törökország nem engedi átkelni az illegális bevándorlókat az Égei-tengeren a görög szigetekre - áll a török parti őrség közleményében. Szélsőséges ellenzéki fegyveresek föld alatti járataira bukkantak az észak-szíriai Aleppó közelében fekvő Hajám településen - közölte a damaszkuszi kormányhadsereg ezredese. Több mint 100 személyt fertőzhetett meg koronavírussal egy orvos Szlovéniában, aki a horvát határhoz közeli Metlikában él. A praktizáló orvos Olaszországban járt és igazolódott koronavírus-fertőzöttsége – írja a 24ur szlovén internetes oldal. Csehországban már 19 új koronavírussal fertőzött személyt tartanak nyilván. A betegség minden esetben enyhe lefolyású - közölte az egészségügyi tárca. 197-re nőtt a halottak száma Olaszországban a koronavírus-járvány következtében, a fertőzöttek száma meghaladta a 4600-at. A San Francisco közelében veszteglő Grand Princess üdülőhajón a tesztek elvégzése után 21 koronavírussal fertőzött embert találtak - jelentette be Mike Pence, aki az Egyesült Államokban a koronavírus elleni országos intézkedések koordinátora. Az AFP francia hírügynökség hivatalos források alapján összeállított összefoglalója szerint világszerte meghaladta a százezret az új koronavírus által megfertőzöttek száma, több mint 3400-an haltak meg. Az Egyesült Államok háborús terveket sző Venezuela ellen - jelentette ki Nicolás Maduro venezuelai államfő. Donald Trump amerikai elnök Mark Meadows észak-karolinai republikánus képviselő személyében új kabinetfőnököt nevezett ki. Több lavina zúdult le a romániai Fogarasi-havasokban, az egyik hógörgeteg elsodorta egy külföldi túrázócsoport három tagját - egyikük meghalt, a másik kettő megsérült. Idegenkezűség okozta annak a román állampolgárságú 49 éves férfinek a halálát, akit egy érdi házban találtak péntek éjfél után a rendőrök. Két, szintén román állampolgárságú férfit előállítottak, elszámoltatásuk megkezdődött. Pályafelújítás miatt mától nem jár a villamos a X. kerületi Maglódi úton és a Sírkert úton - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Mától módosul a forgalmi rend az Üllői út - Könyves Kálmán körút csomópontban, mert a 3-as metróvonal felújítása részeként a Népliget állomásnál liftet építenek. ITM: hétvégére feloldják a kamionstopot az akadálytalan áruellátás érdekében. Női kosárlabda Magyar Kupa, elődöntő: Sopron Basket - TFSE-MTK 99:90; Atomerőmű KSC Szekszárd - ZTE NKK 86:59 A magyar férfi jéglabda-válogatott megnyerte a B csoportos világbajnokságot, és feljutott az A csoportba.