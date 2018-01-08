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Még várnia kell a Volánnak az új buszokra

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2018. január 8., hétfő 11:10, frissítve: hétfő 12:17

Hiába kapott nyolc hónapos haladékot a kormányközeli cég, várhatóan az újabb határidőre sem tudja leszállítani a Volán által megrendelt 180 darabos buszflottát.

A Magyar Nemzet úgy tudja, a Matolcsy György jegybankelnök unokatestvéréhez, Szemerey Tamáshoz köthető cég, az Ikarus Egyedi Autóbuszgyártó Kft. alig pár járművet szerelt össze eddig, nincs kész az a harminc darab sem, amely a 3-as metró pótlását szolgálná a BKV megrendelésére. Ráadásul amelyek elkészültek – a Népszava információi szerint –, azok sem felelnek meg a BKV elvárásainak, így nem veszi át azokat. A kormányközeli cégnek tavaly augusztusra kellett volna leszállítania a 15 milliárd forintba kerülő flottát a Volánnak, ám az eredeti határidőre egy sem készült el belőle.

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