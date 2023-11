Még több fizetős zónákat akarnak létrehozni a fővárosban Karácsonyék + videó

Megosztás itt:

Újabb területeken kell majd fizetni hamarosan a parkolásért a fővárosban. Karácsony Gergely előterjesztése szerint a IX. kerületben a C és D várakozási övezetet, a XIV. kerületben pedig a C várakozási övezetet bővítenék. Fizetős lesz - ennek értelmében - egyebek között a Vágóhíd utca-Üllői út, Könyves Kálmán Körút-Soroksári út által határolt terület, de a változás érinti a zuglói Csömöri út-Vezér u.-Egressy út-Bosnyák utca környékét is. Emellett a XII. kerületben is érint egy ingatlant az új rend.

A főpolgármester előterjesztésében a kerületi önkormányzatokra mutogat, a leírás szerint ugyanis az ő kezdeményezésükre tervezi bevezetni az újabb szigorításokat.

Tavaly nyáron jelentette be Budapest vezetése, hogy egységesíti a fővárosi parkolási rendszert. 27 helyett négy fizetős zónát alakítottak ki, a legtöbb helyen emelkedtek a díjak és bővült a fizetési időszak is.

Zuglóban pedig már több alkalommal kavart botrányt a parkolóautomata beszerzési és üzemeltetési szerződés. A baloldali önkormányzat ugyanis többször is a csalásért elítélt Kupper András cégére bízta az eszközök ellenőrzését és karbantartását, nettó 168 millió 700 ezer forintért. Horváth Csaba szocialista polgármester akkor azzal védekezett: nem volt más választásuk, hiszen csak egy pályázó volt.