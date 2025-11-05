Keresés

2025. 11. 05.
Még október 5-én szivároghatott ki a Tisza Világ applikáció adatbázisa + videó

2025. november 05., szerda 12:00 | HírTV

Bóka János az igazság órájában elmondta: aggályokat vet fel, hogy ukrán közreműködéssel készült a Tisza Világ applikáció, az adatszivárgás pedig mutatja, hogy a Tisza párt alkalmatlan egy ország vezetésére. A miniszter feltette a kérdést: milyen adatok kerülnének ki, ha kormányra jut Magyar Péter pártja?

  • Még október 5-én szivároghatott ki a Tisza Világ applikáció adatbázisa + videó

Felháborodtak a Tisza párt szimpatizánsai, miután 200 ezer ember adata szivároghatott ki a párt Tisza Világ applikációjából. A Hír Tv-nek nyilatkozók közül volt olyan, aki egyenesen azt mondta: lépéseket fog tenni az ügyben. Magyar Péter azonban hárítani kezdte a felelősséget, és azt állította: a kiszivárgott nevek, email címek, lakcímek és telefonszámok csak összekovácsolták a közösségüket.

Most azonban a Magyar Nemzet birtokába került a politikai formáció belső csoportjának levelezése, amiből kiderült: még október 5-én szivárgott ki az adatbázis a Tisza Világból. Később az egyik csoporttag arra figyelmeztette a többieket, hogy vigyázni kell, ki ne derüljön a személyes adatok kiszivárgásának valódi időpontja, mert akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbüntetheti a pártot, amiért nem jelentették időben az incidenst. Egy, a Nyugati Fény oldalán megjelent hangfelvételen a Tisza párt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyei régiós koordinátora pedig arról beszélt, hogy nem tesztelték megfelelően az applikációt.

