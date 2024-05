Még négy napig regisztrálhatnak a határon túliak az EP-választásra

A Nemzeti Választási Iroda a szavazólap képének jogerőssé válása után juttatja el a szavazási levélcsomagot - amely tartalmazza a szavazólapot is - a határon túli választóknak, akiknek a központi névjegyzék nyilvántartása alapján sem Magyarországon, sem másik EU-s tagállamban nincs lakcímük. A szavazási levélcsomagot a választópolgár kérheti postai kézbesítéssel, de átveheti az általa megjelölt külképviseleten vagy magyarországi helyi választási irodában is május 25-től.

