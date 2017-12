Még nem kapta meg a DK a Kúria felcsúti akadémiáról szóló ítéletet

A párt elnökségi tagja a Hír TV-nek azt mondta, ügyvédjük felszólító levelet is küldött a Kúriának.

Kétmilliárdból sportszállót épít, 155 millióból teakonyhát alakít ki, 147 millióért beépített bútorokat, 200 millióért kondigépeket, 70 millióért konyhatechnológiát, 2,3 millióért pedig sportórákat vesz a felcsúti fociakadémia abból az 5,4 milliárd forintnyi taópénzből, amely ebben az idényben jut a szervezetnek. Egyebek mellett ez is kiderül az alapítvány tegnap nyilvánosságra hozott sportfejlesztési programjából. Mészáros Lőrinc akadémiája a taórendszer legnagyobb nyertese, az alapítványhoz hat év alatt több mint 13 milliárd forintnyi közpénz áramlott.

Bár már lejárt a kézbesítési határidő, a Demokratikus Koalíció még mindig nem kapta meg a Kúriától a felcsúti akadémia taópénzek ügyében hozott írásbeli ítéletét. A párt elnökségi tagja a Hír TV-nek azt mondta, ügyvédjük felszólító levelet is küldött a Kúriának, hogy minél előbb kézbe vehessék az akadémiától kiperelt dokumentumokat. A Kúria novemberben hagyta helyben az elsőfokú bíróság azon ítéletét, amely szerint Mészáros Lőrinc alapítványának ki kell adnia, hogy mire költötte a taótámogatást.

„Ami a mostani hír, hogy ötmilliárd forintot kap, és hogy mire kívánja elkölteni, azt gondolom, hogy ez is minket igazol, és ebből is látszik, hogy nem az utánpótlás fontos a felcsúti akadémiának, hanem szállodára költi meg konyhatechnikára… Nincs akkora utánpótláscsapat Felcsúton, ami ezt a látványos pénzszórást indokolná, ezért is sürgetnénk meg, hogy minél hamarabb nyilvánosságra tudjuk hozni a választópolgárok számára, hogy a vállalkozók hiába kapták meg ezt a kedvezményformát, igazából elherdálja a miniszterelnök és baráti köre a pénzt” – fogalmazott Ráczné Földi Judit, a DK elnökségi tagja.