Még mindig megoldásra várnak a józsefvárosi bérlakásokban élők + videó

Még tavaly fogadta el a Parlament tíz Józsefvárosi önkormányzati épület kisajátításáról szóló törvényt, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárképző központjaként használnának. Az önkormányzat először azt ajánlotta, hogy három cserelakás közül választhatnak a lakók, csakhogy ehhez nincs elég megfelelő ingatlan.

A lakóknak azt is ígérték, hogy a cserelakás helyett kárpótlásként választhatják a lakás forgalmi értékét is. Csakhogy ezt a Pikó András vezette önkormányzat túl soknak találta és azt terjesztették elő, hogy az összegnek mindössze az egynegyedét fizessék ki.