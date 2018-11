Még mindig élnek a politikai szálak a Szeviép-ügyben

2018. NOVEMBER 22., CSÜTÖRTÖK SZIJJÁRTÓ PÉTER: HÁROM HATÁRT LÉPETT ÁT TELJESEN SZABÁLYOSAN NIKOLA GRUEVSZKI. GYÖNGYÖSI MÁRTON: AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ FORDUL A JOBBIK A GRUEVSZKI-ÜGYBEN. DEMETER MÁRTA, AZ ORSZÁGGYÛLÉS HONVÉDELMI ÉS KÜLÜGYI BIZOTTSÁGAINAK ÖSSZEHÍVÁSÁT KEZDEMÉNYEZI A GRUEVSZKI-ÜGYBEN. PINTÉR SÁNDOR: NEM HIBÁZOTT A MENEKÜLTÜGYI HIVATAL, SZAKSZERÛEN ÉS TÖRVÉNYESEN ADOTT TÁJÉKOZTATÁST NIKOLA GRUEVSZKI MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁSÁRÓL. ÁTADTÁK A BUDAPESTI KRÍZISAMBULANCIA KÖZPONTOT, AHOL A KAPCSOLATI ERÕSZAK MEGELÕZÉSÉBEN SZAKEMBEREK SEGÍTENEK AZ ÉRINTETTEKNEK. NOVÁK KATALIN: MÁR ONLINE IS KITÖLTHETÕ A CSALÁDOK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓ KÉRDÕÍVE. MSZP: LEGYENEK KÖLTSÉGMENTESEK A DEVIZAHITELES PEREK. GÖRÖGORSZÁGON KÍVÜL IS HASZNÁLJÁK AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK AZ ANONIM BANKKÁRTYÁKAT MONDTA ORBÁN BALÁZS, A MINISZTERELNÖKSÉG ÁLLAMTITKÁRA. A KORMÁNY BENYÚJTOTTA A 2021-ES NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLATOT. A DK KÉRDÉSEKKEL FORDULT AZ EPP FRAKCIÓVEZETÕJÉHEZ NIKOLA GRUEVSZKI ÜGYÉBEN. BRÜSSZELI BIZTOS: AZ EU, A GRUEVSZKI-ÜGY MAGYARÁZATÁT VÁRJA MAGYARORSZÁGTÓL. NIKOLA GRUEVSZKI KIADATÁSÁT KÉRTE SZKOPJE BUDAPESTTÕL. A VOLT MACEDÓN MINISZTERELNÖK KEDDEN KAPOTT MENEKÜLTSTÁTUST MAGYARORSZÁGON, MERT A BÁH SZERINT HAZÁJÁBAN ÜLDÖZTETÉSNEK LENNE KITÉVE. SZÖKÉSÉTÕL TARTVA ÕRIZETBE VETTÉK MACEDÓNIÁBAN GRUEVSZKI UNOKATESTVÉRÉT, AKI A KÉMELHÁRÍTÁS EGYKORI VEZETÕJE. A MACEDÓN KÜLÜGYMINISZTER IRONIKUSNAK ÉS PARADOXNAK NEVEZTE, HOGY MAGYARORSZÁG MENEKÜLTSTÁTUSZT ADOTT GRUEVSZKINEK. INDOKOLTNAK TARTJA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG A TÚLZOTTDEFICIT-ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁT OLASZORSZÁGGAL SZEMBEN. BRÜSSZELI TESTÜLET: AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG IDÕBEN MEGKAPTA A MÓDOSÍTOTT JÖVÕ ÉVI OLASZ KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETET. NOVEMBER 21-ÉN, A TÖBBI EURÓÖVEZETI ORSZÁG BÜDZSÉTERVEIVEL EGYÜTT ÉRTÉKELIK. KÜLFÖLDI BEFEKTETÕK 68 MILLIÁRD EURÓT VONTAK KI OLASZ ÁLLAMPAPÍROKBÓL A JELENLEGI KORMÁNY MEGALAKULÁSA ÓTA. THERESA MAY: HA A LONDONI PARLAMENT ELVETI A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉRÕL KIDOLGOZOTT MEGÁLLAPODÁSTERVEZETET, AKKOR A BREXIT-FOLYAMAT LEÁLLHAT. TÖRÖK HÍRÜGYNÖKSÉG: ÉLETFOGYTIGLANRA ÍTÉLT A TÖRÖK BÍRÓSÁG HÁROM FÉRFIT, MERT 2016-BAN 36 ÁLDOZATOT KÖVETELÕ MERÉNYLETBEN VETTEK RÉSZT. ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR SZERINT AZ ENSZ TERVEZETT MIGRÁCIÓS CSOMAGJA MEGFELEL NÉMETORSZÁG NEMZETI ÉRDEKEINEK. FELOLDOTTÁK NÉMETORSZÁGBAN OSZAMA BIN LADEN EGYIK ÁLLÍTÓLAGOS TESTÕRÉNEK KITOLONCOLÁSI TILALMÁT. FELTEHETÕLEG MEGÖLTÉK A HELYIEK AZT A 27 ÉVES AMERIKAI TURISTÁT, AKI A VILÁG ELÕL ELZÁRT, TILTOTT ÉSZAK-SZENTINEL-SZIGETRE UTAZOTT. A DÉL-KOREAI KIM DZSONG JANGOT VÁLASZTOTTÁK AZ INTERPOL ÚJ ELNÖKÉVÉ. AZ INTERPOL ELÕZÕ VEZETÕJE, A KÍNAI MENG HUNG-VEJ LEMONDOTT, MERT HAZÁJÁBAN KORRUPCIÓ GYANÚJÁVAL ÕRIZETBE VETTÉK. VIZSGÁLJA A PÁRIZSI ÜGYÉSZSÉG, HONNAN KAPOTT MACRON PÁRTJA TAVALY 144 EZER EURÓ ADOMÁNYT. NORVÉGIÁBAN VÁDAT EMELTEK EGY 26 ÉVES FÉRFI ELLEN, AKI TÖBB MINT 300 GYEREKET ZAKLATOTT SZEXUÁLISAN. TIZENHAT EGYIPTOMI MUNKÁST RABOLTAK EL FEGYVERESEK EGY ÜZLETI VITA MIATT LÍBIÁBAN. KOLUMBIAI RENDÕRSÉG: TÖBB MINT 4,6 TONNA KOKAINT FOGLALTAK LE GUATEMALA PARTJAINÁL TÖBB ORSZÁG HATÓSÁGAI EGYÜTTESEN. NEGYVENKILENC PERCIG VOLT JOGOSÍTVÁNYA EGY NÉMET FIÚNAK, MERT AZ ÁTVÉTEL UTÁN 50 HELYETT 95 KM/H SEBESSÉGGEL VEZETETT. JOGERÕSEN 8 ÉV FEGYHÁZRA ÍTÉLTÉK SZEXUÁLIS ERÕSZAK MIATT A BICSKEI GYERMEKOTTHON VOLT IGAZGATÓJÁT, EGY NEVELÕ PEDIG 3 ÉV FELFÜGGESZTETTET KAPOTT. TÖBB LÖVÉSSEL MEGGYILKOLTAK EGY NÕT BÉKÁSMEGYEREN, A BÛNCSELEKMÉNNYEL GYANÚSÍTHATÓ FÉRFIT A KÖZELBEN ELFOGTÁK. ÚJABB 15 PÉNZÜGYÕRT ÁLLÍTOTTAK ELÕ ÉS HALLGATTAK KI A RÖSZKEI PÉNZÜGYÕRÖK VESZTEGETÉSI ÜGYÉBEN KÖZÖLTE A KÖZPONTI NYOMOZÓ FÕÜGYÉSZSÉG.